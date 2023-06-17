雪櫃點先最慳電？3個小貼士你要知　食物超過8成滿恐降低保冷效果

雪櫃該怎麼省電？冷氣還可以溫度調高一點、少吹一點，但雪櫃24小時都開著，要怎麼避免讓這個全年無休的家電變成吃電怪獸呢？



台電在Facebook Page上分享3個雪櫃省電妙招！除了大家知道的少開關雪櫃門外，還有兩件事情常常被忽略，別讓雪櫃成為電費變貴的破口。（點圖放大了解「雪櫃3個慳電小貼士」👇👇👇）

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一、減少開關門次數、時間

頻繁的開雪櫃門，或開著太久不關，都會讓壓縮機為了降溫，而增加運轉負擔造成耗電。平均打開雪櫃一次，就要多運轉10分鐘，才能恢復冷藏溫度。台電建議把食材分類擺放，或在雪櫃門上標示好位置，都能有效減少翻找食材的時間。

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二、雪櫃食物別超過8成滿

如果雪櫃塞得太滿會造成空氣難以流通，進而降低保冷的效果。因此台電建議，要定期清理雪櫃，食材別放放超過8成滿。

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三、膠條老化要換新、雪櫃門要關緊

膠條老化是很容易被忽略的吃電小偷。台電提醒，使用完雪櫃記得要關緊雪櫃門，也要定期檢查雪櫃膠條有沒有變形、密合性變差，以免雪櫃不停在漏氣，造成耗電的問題。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夏季電價今上路！冰箱該怎麼省電？台電公布揪出3大耗電元凶，最後一個很多人都沒注意】