孕婦買荔枝質疑呃秤　慘遭店主追罵　以電子磅實測出絕招：報海關

購買新鮮食品最怕被「呃秤」，有新搬到大角咀的孕婦日前發文大呻疑被呃秤的不快經歷，稱荔枝及龍眼後對價錢有所懷疑，故折返店舖詢問負責人，沒料遭老闆娘大聲追罵，「迫埋嚟想郁我咁」，令她大感驚慌。事主不忿對方態度，決定以證據反擊，返家後以電子磅實測生果重量，以證店舖未有按實際重量收費，並會向海關舉報事件。



有居於大角咀的孕婦大呻疑被呃秤的不快經歷，稱買生果後對價錢有所懷疑，故返到店舖詢問負責人，沒料遭對方大聲追罵。（fb「我長於大角咀重生版」圖片）

該名孕婦早前於facebook群組發文，稱搬到大角咀不久，有晚於中匯街一生果店購買了荔枝及龍眼各1磅，當時2種生果標價分別為每磅28元及29元，「老闆娘同我講𠵱度85蚊，我覺得貴猶豫咗下，之後佢即刻話𠵱度唔止2磅已經收平你」。她付款後即感不妥，認為生果不足秤，「呃我後生女唔識買生果容易呃。我無出聲因為都好攰費事嘈，同埋都畀咗錢了」。

樓主事隔1晚再次行經生果舖，於是特意返回詢問負責人，沒料老闆娘聞言大怒，突然大聲走近追罵，「好大聲迫埋嚟我胸口，個樣好似惡鬼咁想食咗我。真係撞鬼都無咁恐怖」。她形容當時老闆娘一直追罵她至旁邊的士多，直至士多老闆娘及附近街坊阻止才停下，「我好大聲講話我大緊肚，佢都仲迫埋嚟想郁我咁，嚇到我彪冷汗全身震晒。我即刻走人，佢仲想追埋嚟仲好大聲問我做乜嘢走」。

樓主質疑生果檔所售的荔枝及龍眼份量不足，翌日特意返回詢問負責人，沒料老闆娘聞言大怒，突然大聲走近追罵。（fb「我長於大角咀重生版」圖片）

樓主對生果舖負責人的反應不滿，返家後決定以證據反擊，取出電子磅實測生果重量，以證老闆娘「呃秤」，於是拍下秤重的相片，顯示買到的荔枝共重「1磅：15.5安士」，可是龍眼份量只有荔枝的大約一半，因此認為對方多收金錢，「28蚊乘3磅都係84蚊！即係3磅之餘再多1蚊！」。不迥，有經常使用同類電子磅的網民稱，荔枝顯示的數字1:15.5，即1磅15.5安士，接近2磅，而目測龍眼有荔枝約一半份量，加起來可能有3磅。

樓主怒斥該水果檔「呃秤」，「講證據吖！我而家就同你講證據！唔係喺街度追埋嚟大聲鬧人就係你大晒！」，又稱已就事件向海關投訴，「唔係錢嘅問題，係𠵱種呃秤嘅行為好可恥。呃我一個，唔投訴仲會有下一個不斷繼續」，呼籲街坊不應容忍相關行為，「可以報食環海關就即刻影低證據報，好多街坊都唔知需要點報食環海關，所以黑店為所欲為」。

街坊看過帖文也力撐樓主，認為不應容忍不老實的商家，「肯定收貴你啦！就算總共3磅都係$85」、「真係唔明𠵱家呃一次，全區都知，仲有人咁做生意？」、「伏！只買貼出明碼實價產品」。亦有網民勸身為孕婦的樓主不要動氣，最重要是保護自己，「用錢買一個教訓，現在有好多情緒不好的人，自己小心保護最重要」、「當豪畀佢啦，同埋多謝你話畀街坊知，等大家有所警惕」。