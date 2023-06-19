內地女子來港唔識路　問途人咁回答勁尷尬：在香港問路連續社恐了

在外地旅遊總會人生路不熟，內地1名女子日前就在小紅書發文分享其來港的經歷，她指當天本打算由高鐵站前往西九文化區的M+博物館，看不懂地圖故只能問途人，不料她以普通話向1名香港女子問路後，對方卻以英語回答，讓她感到非常尷尬，導致其後的行程都深怕要問路，直指「在香港問路就連續社恐了」。



有內地女子在小紅書發文，指早前來港時由於看不懂地圖，故只能問途人，不料她以普通話向1名香港女子問路後，對方卻以英語回答，讓她感到非常尷尬。（《那年，我們的夏天》劇照）

該名內地女子在小紅書發文，表示她來港前已詢問朋友在香港語言溝通的問題，對方明言「講普通話就可以啦，不用英語就可以」，這番話讓她感到非常安心。當樓主一大清早坐高鐵抵達香港後，本想到附近的M+博物館閒逛，卻發現「天橋好繞」，也看不懂手機上的地圖，便只好問路，她後來看見1名貌似正在上班路上的女子，於是上前以普通話問道：「您好，這個地方怎麽走？」，又向對方出示手機上的地圖。不過，卻與朋友說的大有出入，該名通勤女子以英文回答，讓樓主頓時大感尷尬，不知如何是好。

樓主續指，自此之後，她「在香港問路就連續社恐了」，猶如留下了心理陰影。惟樓主又表示，整體在香港的日子都感到很愉快，認為香港人很友善和有禮貌，「沒有之前說的刻板印象？體感不錯的一次短途旅行」。

雖然自此對問路留下了心理陰影，但樓主表示，整體在香港的日子都感到很愉快，認為香港人很友善和有禮貌。（小紅書）

帖文一出，部分網民立即分享自己的遊港經歷，表示沒有發生被歧視的情況，反認為只是大部分港人的確普通話程度不高，留言指「啊哈哈，我之前也試過，以為自己問的是個香港本地人，沒想到是菲律賓人，幸好反應過來說英語」、「我也是，去之前看到好多講歧視的，但是我去玩的時候感覺還好，就是我以為大家都會普通話，但是事實是基本上都講粵語和英語，所以不太敢開口說話，但是不管是吃飯、去銀行辦業務還是問路等等，雖然語言不太通，大家都很認真的在回應你 」。