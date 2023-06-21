端午節必知6大禁忌　千萬別這樣送糭給人　如收到要「立即剪斷」

端午節將至，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，端午節是一年中陽氣最旺的日子。



傳統習俗有6大禁忌，包括忌去陰氣重的地方、忌送成串糭子、忌到經常出事的河邊、忌游泳戲水、忌香包丟失、忌行房等，提供民眾趨吉避凶參考。

如避無可避建議這樣化解 點圖放大閱讀：

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楊登嵙說明，禁忌一，忌去陰氣重的地方，陰邪穢氣躲藏在陰氣較重的地方，如果當天要出門，最好也不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場等，運勢不好，身體狀況較差者易受影響。若必須前往，可攜帶「護身符」、艾草、菖蒲或香包，避邪化煞、保平安。

他指出，禁忌二，忌到經常出事的河邊，民間習俗水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的場域，易被「抓交替」（替死鬼）。

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禁忌三，忌游泳戲水，到無救生員的溪、河或海游泳、戲水易被「抓交替」。

禁忌四，忌香包丟失，端午配戴香包有驅蟲、避邪、保平安作用，民俗若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。

他說明，禁忌五，忌送成串糭子，上吊輕生俗稱「吊肉糭」，習俗有「送肉糭」，就是「送煞」，因此送人肉糭要將線剪開成散裝，萬一收到成串肉糭，要馬上拿剪刀剪斷其線。

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禁忌六， 忌行房：當日陽氣過盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響未來身體健康。

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