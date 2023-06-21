情侶地鐵相擁遭大媽鬧「惡心」　男生回嗆：惡心就吐啊　後續傻眼

情侶在公共場所相擁到底有沒有問題？河南一對情侶近日乘坐地鐵情到濃時相擁，遭坐在對面的大媽斥「惡心」，男生回嗆「你惡心你就吐啊」，沒料到大媽真的隨即低頭假裝吐口水。事件引來網民熱議，有人嘲笑「大媽寂寞空虛冷」，批評大媽思想守舊，「大媽以後還是別坐地鐵了，在21世紀還有這種舊思想」，不過也有網民認為，「要看是怎麼個抱法，之前我看到那種摸來摸去擦槍走火的，還有那種用很不雅觀姿勢坐大腿的，真的很不好看」。



河南一對情侶近日乘坐地鐵情到濃時相擁，遭坐在對面的大媽斥「惡心」。（微博影片截圖）

據內地網絡流傳影片，事發於6月18日，河南一地鐵車廂內一名穿白色上衣、黑色外套站着的男生，與一名穿褐紅色上衣坐着的大媽爭執。大媽激動地擺動雙手指斥，「你摟着她，我惡心，我惡心」，估計是男生在車廂內摟抱女友，大媽看不過眼批評，男生認為自己行為沒問題，不甘示弱地回嗆了一句，「你惡心你就吐啊」，沒料到大媽真的彎身作狀吐口水，大喊「呸，吐了」，影片就此完結。

不少網民嘲諷大媽妒嫉情侶熱戀和思想守舊，「少女懷春是希望，大媽懷春是絕望，小倆口刺激到大媽了」、「因為她沒男人要，所以嫉妒了」、「大媽被狗糧噎着了」、「清朝人不許出門」、「擁抱還好吧，也沒什麼過分的行為，不喜歡可以不看唄」、「不然談戀愛的都要保持一米距離？」、「多點寬容，年輕人都不生娃了」、「大媽千萬別來歐美，估計你都能吐出膽汁」。

不過也有網民指出，在公眾場合情侶要避免做出太親密行為，「公共場所膩膩歪歪真沒必要，哪裏還差乎這一會」、「普通擁抱倒是沒啥，但請別親個沒完沒了」、「正常的擁抱輕吻牽手是沒什麼的，但隨地發情就不對了」、「在公共場合還是要顧及一下他人的感受」、「有個詞叫得體，自由是有邊界的」。

（綜合）