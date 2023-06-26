公屋｜交富戶表申報：早幾年喺澳門買樓　收房署1文件咁跟進愁爆

公屋申請人必須如實上報收入和資產，否則違反《房屋條例》可被檢控。日前有網民表示父母住在公屋，但數年前在澳門買了間屋，早前他們就此事向房署申報，但獲回覆指「話我父母點解上次無報到」，樓主更收到由房屋署發出的「被錄取警誡口供人士應留意事項」，令樓主急問該怎麼處理。



有網民在網上求助稱父母早幾年在澳門買了間價值數十萬元的屋，早前他們向房署遞交了富戶申報表後，收到房屋署回覆指他們未有及時申報，（資料圖片）

該名網民在Facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）」發帖，表示父母住在公屋已多年，數前年在澳門置業，買了間價值數十萬單位。早前他們向房署遞交了富戶申報表申報資產，當中包括該澳門物業，沒想到收到房屋署回覆指他們未有及時申報，令樓主一家方寸大亂，「房署就話我父母，點解上次無報到？咁而家應該點？有冇人試過？」。

從樓主上傳的圖片可見，那是1份由房屋署善用公屋資源組發出的「被錄取警誡口供人士應留意事項」。

樓主上傳了1份由房屋署善用公屋資源組發出的「被錄取警誡口供人士應留意事項」。（FB圖片）

帖文引起網民熱議，有網民建議樓主作好被檢控的心理準備，「搞不好可能檢控」、「照文字表達，係展開檢控第一步」，亦有相似經歷的網民透露，「我已瀨過，房署先叫你交返2年内嘅雙倍租金或收返間屋，再上庭，我罰咗款7000+雙倍租3萬幾，好彩冇收屋」。另有網民表示「點解突然食咗誠實豆沙包」、「咁你唔報就預咗㗎啦」、「收返間公屋都可以返澳門住」。

去年6月有2名葵涌邨公屋居民因瞞報物業而被檢控，分別被判囚7天及14日（緩刑12月），另分別罰款5000元及8000元。當時房屋署發言人表示，作為釐定租金以及審核續住公屋資格的基礎，住戶必須準確填寫入息及資產申報表。因此，在向香港房屋委員會提供申報表指明的詳情時，住戶應先仔細閱讀入息及資產申報表的內容及填表須知，並按指定的方法計算其收入及資產填寫相關資料。否則，住戶便可能因明知而作出虛假陳述，而觸犯《房屋條例》第26（1）（a）條（如罪名成立，可判最高罰款5萬元及監禁6個月）；或因忽略提供申報表指明的詳情，而觸犯第27（a）條（如罪名成立，可判最高罰款2.5萬元及監禁3個月）。房屋署亦會向住戶追回因資料不正確而少付的租金，甚至收回他們現居的公屋單位。

（香港公營房屋討論區（FB版））