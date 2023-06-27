男子疑熟睡陳列床褥！除鞋冚被如自家寢室　拍攝者佩服：恥度100%

為讓消費者真正了解產品合適與否，不少商家都會陳列展示品供顧客試用，不過日前台灣就有網民在某大型日式連鎖店逛街時，發現被用作展示的床褥疑被佔用，有男子竟然躺於床上如熟睡般，地下還充斥其私人物品，故將畫面拍下並上傳到網上稱「恥度100%」。有網民認為男子舉動自私，「人不要臉，天下無敵」，更質疑「工作人員沒有管嗎？」；不過亦有留言覺得床褥要試睡很正常，不然待買回家才發現不合適時反而更麻煩，「睡完就買單不行？」。



台灣有網民逛街時，發現被用作展示的床褥疑被佔用，有男子躺於床上彷如熟睡，地下充斥其私人物品，故將畫面上傳到網上，並稱「恥度100%」，惹來網民兩極回應。（FB「爆廢公社」圖片）

該路人在FB「爆廢公社」群組發帖，並發布1張在無印良品店內所拍的照片，表示「恥度100%...發自內心的佩服」。從圖片所示，有男子放背包於地上，並且脫下鞋子，全個身軀躺於床上，更將被冚覆蓋至頸部，一副很是享受的模樣，不仔細看還真以為他在自家的寢室睡覺。

男子舉動惹來網民批評自私，而且公眾地方大無私樣睡覺亦有阻其他客人試用，「我以為只有上了年紀的阿公阿婆才敢這樣」、「人不要臉，天下無敵」、「他只差沒有在你們廁所洗澡，然後再拿件衣服換而已」、「賣場工作人員沒有管嗎？」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。

亦有人嘗試為涉事男子平反，認為買家具本就是要仔細試用，才能挑選最適合產品，「買床這樣試才知道好不好睡」、「睡完就買單不行？」、「有冷氣沒蚊子，還有什麼問題」、「沒犯法就好」，更猜測笑指「被老婆趕出來」。有留言不敢妄下評論，好奇「他是真的睡着還是試躺，要先釐清」，又估計會否只是商店的另類推廣手法，「這是最好的行銷方式」。

（FB「爆廢公社」）