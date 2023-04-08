網紅歐遊拖床褥去陽台影相「自製打卡位」仲食Pizza　網民批丟架

台灣時裝模特兒林倩在IG上擁有31萬名粉絲，近日她分享歐遊的美照，想不到她為了拍照，竟把酒店房內的床褥拖到陽台，還表示「退房前自己造景，夢幻程度更上一層樓」，誇張行徑讓網友痛罵「丟臉丟到國外去」。



一名網友在論壇Dcard以「林倩在國外酒店這樣做⋯？」為題發文，文內附上兩張林倩的照片，只見陽台上擠著一張床褥，照片上寫著「退房前自己造景，夢幻程度更上一層樓，快沒時間了，披薩吃很快」，兩張照片分別是她站在床褥上吃披薩，還有側躺撩髮吃披薩的模樣。

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發文網友傻眼表示「這樣把床鋪拖到陽台拍照也太誇張了吧？」其他網友也留言「拜託不要丟臉丟到國外去好嗎」、「我只在乎最後有沒有搬回去，其他床褥、床單、枕頭都會清洗，只是床鋪有沒有歸位」、「為了拍照想紅無所不用其極」、「看看那個被擠爆的床褥，一點美感都沒有」。

還有網友留言「其實真的沒有很好看，感覺太擠了，單純站在陽台上吃披薩就很好呀」、「副業是搬家工人嗎」、「真的沒必要為了拍假掰照這樣，人生好可悲」、「為什麼會認為有放回去移回去就好了？這是床，不是只是張椅子耶，是床欸！真的不離譜嗎？」、「超沒衛生，陽台很髒欸，接觸外面的灰塵有的沒的」。

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