大S床褥2.5萬港幣揭台灣貧富差距　網民一般願意花多少錢買床褥？

大陸富商汪小菲不滿前妻大S再婚後不更換自己所贈床褥，被起底是現今要價約932萬（台幣、約港幣236萬）的名床。汪母張蘭則爆料，該特殊床褥依大S的腰和脊椎量身訂作，事後大S歸還床褥，酒店當場銷毀，卻被專家發現是另一品牌要價10萬（約港幣2.5萬元）的床褥，此「案外案」讓床褥價格成為話題焦點。台媒《TVBS新聞網》舉辦網路投票，想了解台灣民眾對床褥價格的看法。



52%網友願意購買床褥的金額在台幣2萬元（約港幣5067元）以下，有13%願意花費5萬元（約港幣1.27萬元）以上

投票結果顯示，有10%網友表示僅願意花5千元（約港幣1269元）以下買床褥，18%願意花費5千至1萬元（約港幣1269元至2538元）購買床褥，24%網友表示願意花1至2萬元（約港幣2538元至5067元）買床褥，合計共有52%網友願意購買床褥的金額在2萬元（約港幣5067元）以下。

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分別有15%網友願意花2至3萬（約港幣5067元至7600元）及3至5萬元（約港幣7600元至1.27萬元）買床褥；另外有8%願意花5至10萬元（約港幣1.27萬元至2.54萬），3%願意花10至20萬元（約港幣2.54萬至5.08萬），願意花費到20萬元（約港幣5.08萬）以上購買床褥的比例為2%，合計有13%願意花費5萬元（約港幣1.27萬元）以上賣買床褥。網友願意花費在購買床褥的平均金額約為3萬2千元（約港幣8100元）。

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購買床褥時，網友最主要考量躺的感覺（79%），53%重視抗菌/防蟎，42%要透氣性佳，41%考量耐用程度

而網友在購買床褥時，最主要的考慮條件有哪些呢？網路投票顯示，近八成（79%）網友會優先考量躺的感覺，包括支撐、包覆、彈性等；53%考慮床褥是否能夠抗菌/防蟎，42%要求床褥透氣性佳，同時也有41%重視床褥的耐用程度；有12%網友考量床褥是否為知名品牌，5%會看是否有訂製服務，4%希望有頂級材料，2%考量是否純手工製造，只有1%在意是否有名人推薦。

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53%網友認為台灣電價偏貴，14%認為便宜，24%認為台灣電價合理

汪小菲意外曝光，大S今年7月中至9月中兩個月電費高達9萬4百多元（約港幣22945元），相當於1個月電費4萬多元（約港幣1萬元），讓大陸網友感嘆台灣電費昂貴。對台灣網友而言，有半數（53%）認為目前台灣的電價偏貴（26%非常貴，27%有點貴），認為台灣目前電價合理的比例為24%，14%認為還算便宜。

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而網友家中一個月的住宅用電，平均在500元（約港幣126元）以下的有5%，16%平均在500至1千元間（約港幣126元至254元），31%為1至2千元（約港幣254元至507元），22%表示每個月平均住宅電費為2至3千元（約港幣507元至761元），14%為3至5千元間（約港幣761元至1269元），7%為5千至1萬元（約港幣1269元至2538元），只有3%每月電費在1至2萬元（約港幣2538元至5067元），僅1%表示在2至4萬元（約港幣5067元至1萬多元），1%表示超過4萬元（約港幣1萬多元）。

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九成（91%）網友認為台灣貧富差距嚴重，只有7%認為不嚴重

汪小菲與大S先後曝光的床褥價格及每月電費，讓不少網友感嘆台灣的貧富差距，網路投票顯示，62%網友認為台灣的貧富差距非常嚴重，29%認為還算嚴重，合計有高達九成（91%）網友認為台灣貧富差距嚴重，只有7%認為不嚴重。

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本次網路投票是於111年11月25日至12月4日，於台媒《TVBS新聞網》所進行，由台灣民眾自填問卷。網路投票與一般透過抽樣的市話或手機電訪，所進行的民調方法並不相同，投票結果並不能夠直接推論全台灣民眾意見。不可重複投票，最後共成功回收1,170份有效問卷。



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