台灣機場冷氣29度變國際級笑話？旅客一落機即刻熱辣辣　原因曝光

高雄小港機場日前遭到旅客抱怨「冷氣不涼」，而且站內的儀表板還用膠布貼住，讓人無法看到室內溫度，而小港機場回應：「若不配合能源局就會被開罰，得要符合空調為27-29度的規定」，也有網友吐嘈：「國際機場冷氣開29度的話，豈不是國際笑話？」



一名網友在PTT表示，現在天氣炎熱，很多人在家裡開26度冷氣都會覺得熱了，何況是在國際機場這麼大範圍，又很多人的地方，能源局卻要求要設定冷氣「29度」，因此他批評「台灣的制度到底多僵化，才能搞出這種國際笑話？」

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也有網友質疑：「就是因為天氣炎熱，才會有冷氣的發明，結果能源局到處抓冷氣的溫度，會不會太扯了？如果機場搞得很熱，誰還會想來台灣？是哪裡出了問題？」

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對此，網友們回應：「公務體系的思維比較僵化，但是小港機場都是台灣旅客而已」、「等日本來報導，機場冷氣就會調降了」、「我有聽過主管為了節電績效，真的都不開冷氣的」、「讓外國遊客一到高雄，就能感受到當地的暖，很棒的政策」、「暖市就要暖，設定29度一定會讓室內溫度超過30度，不如別開」、「機場要強化台灣特色吧，一落地就暖，心靜自然涼」。

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也有人批評「限溫太過理想，26度已經算是適宜的溫度了，居然把26度當溫度下限，如果剛好在冷氣附近測量，不就不準確了嗎？」、「乾脆規定廠商不能製造開低於29度以下的冷氣好了，國際門面還要省，是怕世界不知道台灣多窮？」

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