台灣桃園住宿親子酒店Top6　卡通房賽車波波池滑梯全齊備放電必住

想帶小孩出門走走，又擔心住宿不便、小孩玩得不開心？其實帶小孩出門也可以很簡單！



今天小編精選了6間台灣桃園親子住宿酒店，這些都是親子友善酒店，親子設施豐富，並且大部分都有提供消毒鍋、嬰兒浴盆、牙刷等孩童備品，非常貼心也不用怕小孩沒地方放電啦！

按圖看看6間台灣桃園精選親子酒店，啱晒一家大細去旅行住👇👇👇

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1. 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店 The Westin Tashee Resort, Taoyuan

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店除了戶外泳池、峇里島風小涼亭，四周還有各式熱帶植栽，整個酒店都圍繞著一種海島風格；設施包含健身房、SPA、室內外泳池等，房間裡還有堪稱世界好睡的威斯汀天夢之床哦！

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店擁有全亞洲最大的威斯汀兒童俱樂部，繽紛球池、遊戲沙坑、DIY手作課程、遊戲車、親子高爾夫，豐富的親子設施，在這待上一整天也不是問題！除此之外，館內還有提供嬰兒澡盆、嬰兒床、消毒鍋、溫奶器等，若有需要記得提前預訂哦！

小編小提醒：6歲以下的小小孩不佔床的話不需另外收費唷！

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：桃園市大溪區日新路166號



2. 名人堂花園大飯店 Fame Hall Garden Hotel

名人堂花園大飯店是一家以棒球跟史奴比為主題的渡假飯店，從外觀便能看到一顆32公尺高的巨大的棒球佇立在酒店前，酒店的七樓是棒球名人堂，展示各種棒球名人球衣、打卡裝置，五樓則是史努比樂園，以史努比主題結合棒球及遊戲機台，好拍又好玩！

名人堂花園大飯店提供史努比或棒球主題房型，設施的部分除了泳池、三溫暖、健身房之外，還有專屬於小孩的兒童俱樂部，有池攀爬屋、幼兒遊戲室、親子打擊場、棒球遊戲，還有假日限定的互動喜劇劇場，需要嬰兒床、嬰兒澡盆和奶瓶消毒鍋也可以事先預約，也有提供兒童牙刷備品哦！

小編小提醒：6歲以下的小小孩不佔床的話不需另外收費唷！

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號



3. 福華石門水庫渡假飯店 Howard Lake Resort Shihmen Dam

福華石門水庫渡假飯店是福華集團旗下飯店，雖然飯店硬體相對較舊，不過豐富的親子設施還是吸引許多家長帶小小孩入住，附有3D互動投螢幕的兒童球池、專屬的兒童賽車及賽道、電玩區、積木區、籃球機，還有戶外泳池、桌球桌等運動設施，難怪小孩都可以在這裡玩得不亦樂乎！

福華石門水庫渡假飯店的房型包含雙人、三人及四人房，部分房型還是湖景房哦，若有需要嬰兒床、嬰兒澡盆、消毒鍋或是床圍的爸媽們，別忘了訂房時先預約起來！

小編小提醒：6歲以下的小小孩不佔床的話不需另外收費唷！

訂房網評價：8/10(Agoda)

地址：桃園市龍潭區民富街176號



還有這3間親子酒店，小孩在酒店都可以玩足全日👇👇👇

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4. 南方莊園渡假飯店 South Garden Hotels and Resorts

南方莊園渡假飯店可以說是桃園很知名的親子酒店，飯店內有親子館（附設車道場、遊戲球池、溜滑梯、攀岩場及親子塗鴉區等）、還有兒童遊戲室、休閒娛樂室，提供給大人小孩在這裡使用視聽設施、看故事書、打桌球、撞球等等，設施非常豐富，玩不夠的話還有風箏、毽子、陀螺、躲避球等十一項物品可以租借！

玩累了的話南方莊園渡假飯店還有全國最大室內溫泉水療中心、兒童戲水池，讓一家人都可以好好放鬆，完全是親子渡假的好所在！

小編小提醒：３歲(含)以下的小小孩不佔床的話不需另外收費唷！各式嬰兒備品可先跟酒店預約。

訂房網評價：8.1/10(Agoda)

地址：桃園市中壢區樹籽路8號



5. 和逸飯店 桃園館 COZZI Blu

和逸在台北桃園台南高雄共有五間分館，和逸飯店桃園館非常特別，是一家於2020年全新開幕的海洋主題飯店，房間風格很現代，加上海洋元素的點綴，環境非常舒適啊！

和逸飯店桃園館內雖然沒有豐富的親子設施，不過有專屬連通道可以直接走到Xpark，房間內還有24小時的Xpark水族館直播，小朋友肯定為之瘋狂啊！若是時間充裕，也可以到附近的巧虎夢想樂園、華泰名品城逛逛，生活機能非常好哦！

小編小提醒：5歲(含)以下兒童不佔床不需額外收費唷～酒店有提供兒童洗沐品、兒童牙刷、嬰兒床、消毒鍋等嬰兒用品，若有需要可於訂房時告知預訂。

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

地址：桃園市中壢區春德路101號



6. 渴望會館 Aspire Resort

渴望會館是一家環保旅館，除了一般雙人房、四人房之外，還有提供小朋友喜愛的奶油獅主題四人房，主題房內有提供床圍、嬰兒澡盆、兒童馬桶坐墊、遊戲組等等親子友善備品哦！

公共設施方面，有雲朵波波兒童球池、手足球、撞球等球類運動，還有XBOX、SWITCH等遊戲機，如果想來點室外休閒的話渴望會館也有提供孩童及大人的腳踏車，可以在附近騎車漫遊，也很愜意放鬆！

小編小提醒：6歲以下的小小孩不佔床的話不需另外收費唷！

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

地址：桃園市龍潭區渴望路428號



介紹完這些桃園親子酒店，有沒有覺得親子酒店真的是很厲害的存在呀～不過也要提醒爸爸媽媽們，目前因為疫情影響，各酒店設施開放與否以及孩童收費政策還是要以酒店公告為主，如果有必訪的設施，建議可以訂房前先跟酒店確認喔！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【2023桃園親子飯店】放電必住Top6！卡通房、兒童賽車、球池溜滑梯】