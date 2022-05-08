台灣旅遊已玩厭？網友熱議2大原因 貴過日本之外老街夜市也出事
撰文：風傳媒
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新冠疫情衝擊全球旅遊業，許多人出國觀光的計劃受阻，將目標轉往國內旅遊，意外為國內觀光業者帶來收益，但有台灣網友質疑，台灣島內旅遊很快就玩膩了，並無奈點出景點缺乏吸引力的原因，引起網友共鳴。
一名網友日前在PTT八卦板上以「台灣旅遊是不是很快就玩膩了？」為題，發文表示台灣除了某些自然風景值得一去再去以外，不少景點重複性高，且幾乎沒什麼特色，「吊橋、彩繪玻璃每個縣市都弄一個，老街現在也是一大堆，而且賣的東西也都差不多」，讓他困惑問「國內旅遊是不是很快就膩了？」
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台灣旅遊走下坡？網友點出2大關鍵原因
文章一出，也吸引網友熱烈討論，不少人一致認為景點同質性太高是主要原因，「到底都是老街夜市，賣的都一樣」、「觀光工廠遍地開花」、「最近幾年，喜歡在一堆荒涼的地方搞豪華露營區，各地都是，真的扯沒有景點就在搞低成本的東西」、「台灣老街很有特色，特色就是長成一樣」。
也有其他網友抱怨，昂貴的旅遊成本，才是造成國內旅遊走下坡的關鍵原因，「是很貴，不是很膩」、「根本超難玩，飯店日本兩倍價，路邊小吃店也不精緻可能還要被坑像是坑丁，是你會選擇在國內玩嗎」、「台灣旅行就盤子在做的事」。
不過依然有網友跳出來替台灣的自然美景說話，「好玩的你還沒去過，例如中央山脈縱走」、「自然景點很多」、「山很美啊，看不膩，你可以去每個農場採水果，春天採草莓，夏天採橘子」。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：國內旅遊很快就玩膩，問題到底出在哪？網友點出2大致命傷】