台灣又一獵奇拉麵開賣！榴槤蓉做湯底極重口味　最平$170限量20碗

繼台北有「大王具足蟲拉麵」、雲林有「青蛙拉麵」等獵奇口味的拉麵後，位於高雄的「山禾堂拉麵」選用水果之王「榴槤」入饌，推出全新「榴槤拉麵」。不僅直接加入榴槤果肉，甚至連容器都是榴槤殼，再度引發網路的熱烈討論。



根據業者資訊，山禾堂本次推出的「極上榴蓮豚骨椰香叉燒拉麵」，先以椰奶豚骨作為拉麵湯底，再把新鮮的榴槤果肉打成泥融入湯底，並且加入荸薺、白蘿蔔、蘋果、馬鈴薯、香茅增加湯頭豐富的層次感，加上博多細麵，最後再加入叉燒、溏心蛋、筍乾及新鮮榴槤果肉，然後整碗拉麵直接用榴槤殼端上，視覺、味覺的效果十足。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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由於每碗榴槤拉麵都需要使用手工處理，因此每日限量供應20碗。依照配料而有「極上榴蓮豚骨椰香叉燒拉麵」、「極上榴蓮豚骨皮蛋拉麵」、「極上榴蓮豚骨皮蛋叉燒激增拉麵」，每碗各為680、720、780元（新台幣；折合約170、180、200元港幣）。網友也表示「開賣期間絕對不會選擇內用了」、「好刺激」。

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