滅絕古生物「薩卡班甲魚」成網民新寵！呆萌模樣同一表情符號撞臉

【薩卡班甲魚】你聽過近期爆紅的迷因界新寵「薩卡班甲魚」（Sacabambaspis）嗎？就算沒有聽過這個名字，你可能也看過「◉▼◉」這個表情符號，而薩卡班甲魚，就是一隻擁有這種迷因般表情的古生物。因為表情呆萌自帶喜感，讓薩卡班甲魚成為近期的新迷因，還出現了各式各樣的梗圖與衍生商品。



呆萌表情成為迷因！「薩卡班甲魚」意外爆紅

「薩卡班甲魚」為一種現已滅絕的古生物，是生存在奧陶紀的無頜魚類，主要棲息於岡瓦大陸邊緣淺海。這個古生物之所以在近期爆紅，是因為專門分享各種動植物有趣知識的日本Twitter帳號「エピネシス」在6月8日分店了一張芬蘭自然歷史博物館中還原薩卡班甲魚的模型照，圖中薩卡班甲魚和「◉▼◉」這個表情符號如出一轍的呆萌模樣，讓牠迅速在社群上竄紅。

【圖輯】點圖放大看更多「◉▼◉」薩卡班甲魚迷因圖👇👇👇

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「エピネシス」在貼文中提到，這個薩卡班甲魚的模型是位於芬蘭首都的赫爾辛基自然歷史博物館（The Natural History Museum of Helsinki）的館藏之一。雖然薩卡班甲魚是奧陶紀的生物，但不知為何這個模型被擺在館內泥盆紀化石大廳的陳列角落裡展示。默默在角落裡，帶著「◉▼◉」的表情，再加上明明以「魚」為名卻「游泳能力極差」的奇葩設定，讓牠成為迷因界的新寵，從Twitter開始席捲各大社群。

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迷因界新寵兒！梗圖、短漫、各式周邊襲捲社群

薩卡班甲魚呆滯的眼神加上微開的三角形嘴巴，讓許多網友一看到就淪陷，紛紛被牠又呆又蠢的可愛模樣吸引，除了瘋狂轉發外，也出現各式各樣的梗圖及周邊產品，像是各種短漫、貼圖、娃娃、貼紙、模型、印章等等，甚至還有人做出薩卡班甲魚飯糰、薩卡班甲魚指甲彩繪，成為近期最受歡迎的迷因動物。

（DailyView網路溫度計授權使用）

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月222日至2023年06月20日。

資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『薩卡班甲魚』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】