讀HD想升大學！導師1原因勸畢業即投職場陷兩難　惹網民激辯

不少在公開試失手的學生，都會透過高級文憑以及副學士升讀大學，不過日前就有女生分享其朋友正修讀高級文憑課程，對方導師竟然建議畢業後直接投身社會工作，認為工作經驗比起學歷更重要，好奇下便詢問「工作經驗重要定係學歷重要啲？」。有網民認為首選定會是學歷，「學歷係入場券」、「有啲行業無大學學位無得升」；亦有人舉出實習作例子，覺得工作經驗更重要；更甚提出其他有利因素，如人脈或運氣。



有女生分享朋友正修讀高級文憑課程，對方導師建議畢業後直接投身社會工作，認為工作經驗比起學歷更重要，好奇下便詢問「工作經驗重要定係學歷重要啲？」。（《Alice》劇照）

該女生在香港討論區以「工作經驗重要定係學歷重要啲？」為題發帖，指其朋友正在修讀高級文憑（High Diploma）課程，而且對方成績不俗，打算駁上大學，全因覺得「有個大學學位聽落都好聽啲」。不過其學校導師竟然建議友人完成高級文憑課程後，應該直接投身社會工作，認為「拎多啲經驗仲好」，更表示職場根本無人會在意哪間學校畢業，相反更注重經驗。該導師更為朋友介紹工作，令對方有所動搖，故詢問「大家覺得邊樣重要啲？」。

樓主指，友人學校導師竟建議友人完成高級文憑課程後，應該直接投身社會工作，認為「拎多啲經驗仲好」。（《我要準時下班》劇照）

網民對於樓主提問各有見解，有人首選學歷，認為高學歷可以確保在未來手持選擇權，「無大學學歷的CV，好多時最早Delete」、「有啲行業無大學學位無得升」、「學歷係入場券，入場資格都無，咩都唔洗講」；並建議可以經濟條件作考量，「無經濟問題會揀讀書先」。有留言覺得經驗更重要，「否則就唔洗Intern」、「先去工作取經驗，覺得不足再讀書」；甚至提出其他更有利方面，「運氣重要啲」、「人脈最重要」。

亦有人認為兩者同樣重要，再獲貴人扶持才會事半功倍，「『有貴人相助，就自然事半功倍』，你五分嘅努力可以變成十分嘅收穫，但大前提係要有『事半』，無論係讀書或工作經驗，都要有一定嘅付出。如果你係零付出，即使有人扶持，將一個倍數加喺零上面，最後都只會係零」。

（香港討論區）