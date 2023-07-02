抽濕機已開「點解濕氣仍極重」4大使用禁忌　一關鍵導致唔入風

香港天氣潮濕，因此抽濕機成為不少民眾家中的必備家電，但有民眾開了抽濕機卻發現濕度依舊降不下來，對此，家電達人就提醒使用抽濕機的正確方式，並曝光有1點注意事項經常被忽略。



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天氣潮濕民眾紛紛開啟家中抽濕機，但要是開了卻遲遲不見效果，室內濕氣始終沒有降下來，遇到該情況該怎麼辦？對此，台灣家電達人486先生表示，許多人都知道要定期清理冷氣及空氣清淨機的濾網，卻忽略了抽濕機也有濾網，而要是久久未清，濾網灰塵過多就容易造成進風量不足，抽濕效果降低外也會讓機器運轉增加風險。

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486先生指出，抽濕機的濾網積塵過厚易造成進風量不足，不僅影響抽濕效果也容易讓內部零件處於高溫運轉環境增加危險。一般濾網可使用吸塵器清潔，若選擇清洗，水溫應避免過高以免造成濾網變形，更不要放在太陽底下曝曬。建議將濾網放置在陰涼通風處，確認完全乾燥後才放回抽濕機使用。

若發現抽濕機運轉但濕度降不下來，可能是室內空間過大或是積塵過後，提醒可以「同時開啟暖氣和抽濕機」，利用溫差就能一秒提升抽濕效果。

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另外，擦拭抽濕機外殼時也要避免用過濕的抹布，防止水氣進入電器內造成短路，且抽濕機的水箱溫暖又潮濕，用久會孳生細菌及黏黏的生物膜，務必定期刷洗避免成為細菌溫床。

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抽濕機四大使用禁忌

一、濾網應定期清洗

二、濾網切勿放到太陽下曝曬

三、用過濕抹布擦拭抽濕機

四、抽濕機的水箱應定期刷洗



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