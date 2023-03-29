抽濕｜暖風機無助浴室防霉！網民稱用這2種電器比加熱溫度更有效

浴室是家中最潮濕的地方，即使每天洗澡完後拖地、刮除水漬，還是很難避免玻璃水垢、磁磚發霉的現象，若長期累積下來不但影響美觀，更容易造成濕滑。而到底應該如何保持乾燥呢？



要驅散浴室的水氣，「溫度」可不是關鍵啊！（按圖了解）

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有一名網民在網上詢問，「請問衛浴使用暖風機會不會更容易發霉，不知道實用性如何？ 」。

事主在Facebook群組「買房知識家 Ａ你的Ｑ」的的發文一出後，網友紛紛給出意見：

．「暖風機是冬天怕你感冒，不是抗霉。要抽風外加除濕，才降低空氣中的水分子」

．「暖風機最主要的目的其實是，冬天脫掉衣服到你洗到熱水的這一段時間不會着涼，大多都還會有換氣的功能。但如果你沒有接排風管的話，就是把浴室的濕氣吸到天花板，上面就會長滿滿的香菇了」



不少網民一面倒推薦使用抽濕機及電風扇：

．「每次洗完澡開冷風乾燥模式6小時，一坪浴室2018年用到現在沒看過發黴」

．「電風扇最有用」

．「電風扇加上換氣就好」

．「電扇超省」

．「開冷氣或是抽濕機比較有效」

．「1.使用大容量抽濕機，2.使用電風扇，在冬天濕冷開暖風機也不容易乾，濕冷天氣空氣中都是濕氣，開窗只會更慘」

．「我用露營的小吊扇掛毛巾架上，比放台風扇在地上的快又方便」



也有網民指出，生活習慣才是維持的關鍵：

．「必須搭配人工，洗完澡後把水刮乾淨」

．「洗完澡一定要刮水」

．「先用軟膠刮刀把壁面的水滴刮除，再用吸水膠棉拖把地板拖乾」

．「網友提供的方法都有效，重點是同住家人也要配合，不然你一個人力量有限」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怕浴室發霉開窗、開暖風機？網駁：只會更慘還長滿香菇！內行人公開用2神器不長霉】