抽濕機亂用隨時釀火災！5大必知NG行為　唔定期清理濾網都有危險

近日梅雨鋒面不斷襲港，許多人為了保持室內乾燥舒適，往往讓抽濕機全天運轉。



儘管抽濕機在調節濕度方面扮演重要角色，但同時也存在著潛在的危險性！

根據台灣消防署統計，電器類火災是造成火警的第一名原因，尤其到了下雨季節，抽濕機引發的火災的案件就會陸續出現。

5個行為千萬別做 點圖放大看抽濕機正確使用方法：

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台灣有關部門於Facebook發文指出，雖然現代的抽濕機設有一些安全機制，但一些錯誤的使用方式還是有釀災機會，提醒民眾避免以下「5動作」：

1.抽濕機上方不要掛衣服，避免衣服掉落，造成機體散熱不良。

2.定時清理抽濕機的濾網，避免進風口阻塞，造成機體過熱。

3.抽濕機為高功率電器，應使用獨立插座，避免使用延長線，造成延長線溫度過高起火。

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4.抽濕機與牆壁、傢俱保持50cm距離，保持出風口與進風口空氣流動順暢。

5.抽濕機周圍不要擺放雜物，避免起火時，火勢迅速蔓延。

這些看似小小的細節，可能成為避免災難的關鍵。

文章表示，大家千萬不要輕忽這些小小的動作及觀念，一定有很多人因為做了這幾件事，無形之中避過可怕的祝融之災。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：除濕機亂用會出事！內政部曝5大NG行為：小心家裡發生大火】