後生女新入職　50多歲女上司被叫「姨姨」嬲爆回應　後續咁叫更衰

如何稱呼女性絕對是一大學問，一旦叫錯隨時「無運行」！最近有網民分享，指其公司早前有1名年約18歲的女同事入職，在首天上班時便直接稱呼50多歲的女上司為「姨姨」，讓對方當場氣得「面都紅晒」，即時回應指「姨咩姨，叫英文名得啦」，未料新女同事的叫法恐怕會令女上司更嬲。目擊新同事在職場上「花式自殺」的現場，樓主在文中也不禁慨嘆，說「睇怕佢妹妹之後都唔會有好日子過」。



網民發文指早前有1名年約18歲的女同事新職，首天上班時便直接稱呼50多歲的女上司為「姨姨」，看來出事了。（《非常律師禹英禑》劇照）

樓主於香港討論區以「女上司被新同事叫姨姨嬲到面都紅晒」為題發文，表示日前公司來了1名剛剛中學畢業的新同事，估計對方是年約18歲的「妹妹仔」。該女同事在第1天上班，遇到女上司時便自我介紹，不料語出驚人說「Hello姨姨，我係XXX」。聽到新職女同事的自我介紹後，在場眾人都大嚇一跳，而女上司則氣得立即回應指，「姨咩姨，叫英文名得啦」。

然而，更可怕的是，當女上司要求以英文名稱呼後，新同事竟然堅持在英文名後再加上「姨」字。樓主在帖文中感嘆說道，「其實女上司都5張嘢（50多歲）啦，佢哋差成30幾歲，其實叫姨姨都好合理。不過女人真係好介意呢啲，睇怕佢妹妹之後都唔會有好日子過」，不禁擔心新同事日後或會被針對。

當女上司要求以英文名稱呼後，新同事竟然堅持在英文名後再加上「姨」字。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文惹來網民討論，不少人驚訝竟有人投身職場卻完全不懂基本禮儀，留言指「職場上叫姨姨、叔叔有啲唔適合， 一係就叫乜生、乜小姐」、「而家啲後生仔女一啲人情世故都唔識，有乜理由叫上司姨姨㗎，同你好熟啊？」、「叫姨姨又好似真係冇乜禮貌喎」、「返工變咗返屋企？姨姨？真係親戚唔係假？」。不過，也有網民推算該名新同事的母親，甚至可能比女上司還要年輕，脫口而出稱呼對方為「姨姨」也情有可原，「新同事阿媽可能都只係80後，40出頭咋」。