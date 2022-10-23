日本女主播誤犯1個洗衫禁忌 洗衣機發出「嗶嗶聲」下秒即爆炸!
撰文：聯合新聞網
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許多人習慣有什麼衣物髒了，就通通丟到洗衣機裡頭，覺得這樣一次洗完最方便。但其實部分防水材質的衣物，若是也用洗衣機清洗，恐釀成嚴重的後果。近來一位日本網友的遭遇，就反映了這件事。
根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，日本知名主播高木聖佳近來在twitter上分享，表示最近洗衣服的時候，洗衣機突然出現爆炸和警報的聲響。她連忙前往察看後，發現洗衣機的操作面板整個裂開，整台機器的位置也稍有不同。事後查詢原因，發現原來要是將防水加工材質的衣物放進洗衣機清洗，在脫水時就會出現劇烈晃動、機器損壞的現象。
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報導指出，日本家電大廠「聲寶SHARP」的官方網站上，也明記像是「雨衣、桑拿服、風衣、滑雪裝、羽絨服、理髮圍巾、可洗式尿布、腳踏車或汽車的布套、睡袋、防水床單、防水圍裙」等等物品，其實都不能放進洗衣機脫水。且若是清洗過程異常劇烈震動，造成洗衣機移位，還可能發生管線漏水的狀況。
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網友們則紛紛表示「完全不曉得就這樣拿去洗了」、「有碰過洗衣機洗到『跳舞』的」、「第一次聽到！該好好記下來了」、「後果滿嚴重的，但滿多人不曉得」、「防水類物品還是乖乖手工清洗吧」、「其實說明書上都有寫」、「雖然沒爆炸，但脫水時的狀況都很不對勁」。
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