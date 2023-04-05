底褲同襪可否放入洗衣機一齊洗？網上掀論戰　家事達人咁樣講

洗衣機對於眾多家庭來說是非常方便的家電之一，但即使再便利，也不是所有衣物都適合放入清洗。



例如女生都認為，內衣褲應該手洗比較好，用洗衣機反而容易洗壞。

就有一名女大生表示自己的內衣褲都是用洗衣機洗，但其他室友都是手洗，讓她不禁想問：「只有我這樣做嗎？」

一齊洗會尿道炎？點圖放大看看原文、兩派網民論點及家事達人的建議：

+ 22

這名女大生在Dcard寫道，上大學住校後到現在三年級，換了三批室友，她發現大部分的人都是手洗內衣褲，只有她是用洗衣機清洗。

原PO說從小家裡就是都丟洗衣機，而且還有內衣專用的洗衣袋，她不解為何只有她跟其他人不一樣。

原PO表示之前有聽過有人說襪子跟內褲一起洗會不敢穿，但她覺得洗衣精加下去後不就全部都殺菌洗乾淨了嗎？她很想知道內衣褲和其它衣物全部一起洗會有什麼缺點：「真的只有我全部跟衣服什麼的一起洗喔？」

延伸閱讀：維修師傅叫「洗衣機別用洗衣粉」 女網友一查先知恐怖：不敢用了（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

多數女生認為主要還是衛生疑慮，「丟洗衣機洗，很容易洗壞內衣褲外，而且不容易洗掉髒污，加上外衣髒污多，搞不好內衣褲因為一混洗，反而更容易卡到細菌。還有些人因為不是每天洗衣服，所以會囤了一些衣服、內衣褲之後三天到一個禮拜才洗，光想像就覺得很可怕」。

「我一定自己手洗內褲，雖然你會覺得到後面就是乾乾淨淨的，但我無法想像水剛滿的時候，襪子衣服的髒跟內褲泡在一起」、「構造上的差異，導致女生比男生更容易尿道炎，我實在是不敢把貼身衣物扔洗衣機洗，你說洗衣精會殺菌，是能殺多少菌？」、「我不行啊，我一定分開，襪子跟內褲都一樣都個別洗，內衣基本上也是另外，而且會用專用的洗衣袋」。

延伸閱讀：屋企突湧現「飛天大曱甴」 發現竟係冷氣機噴出嚟 網民建議咁做（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

但也有人跟原PO一樣全丟入洗衣機，「我家也是一起洗，從小洗到大，我也沒感染發炎」、「我們家也是從小就全部都丟洗衣機一起洗，20幾年了沒有感染或發炎過」、「我也是一起洗，疫情的時候看到網頁寫襪子跟內衣褲可以一起洗，加漂白水殺菌就可以，目前都這樣洗」、「完全不在意全部一起洗，除非內褲真的比較髒（經血分泌物等）會手洗，高級或白色的衣服再分開洗吧（其實我應該會直接送洗），也是二十多年沒感染發炎過」。

據《元氣網》報道，家事達人陳映如表示內褲應該每天手洗，且使用pH值6～8弱鹼性的洗劑，清潔力會比較好，若覺得每天手洗內衣褲很麻煩，可以和其他衣物一起丟洗衣機，但最好2～3天內就洗，以免細菌大量滋生，要避免與襪子一起洗（襪子的細菌很多），洗衣槽也要定期清潔，才不會讓細菌跑到內褲上面。

延伸閱讀：鄰居請師傅修水管竟鑿穿女網友浴室牆 拒負責修補 網民話冇錯？（點圖放大瀏覽）▼▼▼

+ 14

內褲洗好後最好能曬乾，陽光的紫外線可以殺菌，不要把內褲晾在房間或浴室，「風乾」無法殺滅細菌，尤其浴室潮濕，還可能滋生大量細菌，不利於健康。

另外鋼圈內衣最好手洗，曬的時候倒過來，用夾子夾在胸圍下緣，內衣才不會變形；若懶得用手洗，記得用內衣專用的「球型洗衣袋」保護丟入洗衣機清洗，再用正確方式曬乾即可。

延伸閱讀：

身邊一堆！他見台灣男生都留「1髮型」超納悶 網曝：日本人超怕

哭笑不得！他花2萬門票看3場中華隊 10歲兒光廁所就跑了26次

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】