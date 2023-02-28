洗衫｜衣服全放入洗衣袋竟是錯？有3大問題　最糟會將洗衣機弄壞

許多人為了減少衣服時，衣物被洗衣機纏繞拉扯的機會，經常會將衣物放入洗衣袋中進行清洗，不過，有一名網民指出，常看到有人將所有衣物全部裝在同一個洗衣袋內，不禁好奇發問「這樣真的洗得乾淨嗎」？



若你也習慣把洗衣袋塞得滿滿的洗衫，這篇文章真的很適合你作參考呢！（按圖了解）

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網民見洗衣機嚴重位移！ 機內僅一個洗衣袋

早前有位網民在Dcard貼出兩張照片，只見洗衣機大角度位移，另一張照片則是她打開洗衣機上蓋，裏面只有一個洗衣袋，所有的衣物都塞在同一個袋中，看起來相當滿。事主表示，有住過學校宿舍，也有租過外面的房子，永遠會看到這種情景，讓她不禁好奇「這樣真的洗得乾淨嗎？這些人是沒錢買洗衣袋，還是沒用過洗衣機？」

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網民們見了照片，紛紛留言：

．「在洗甚麼米腸」

．「笑死，還以為是洗甚麼月亮枕」

．「洗衣袋不是拿來洗小配件的嗎..不然就是拿來區分自己衣服用的，但沒人塞這麼多」

．「這洗衣袋也塞太滿，通常不是一袋1-2件衣服嗎」

．「他這樣塞單邊當然會晃爛，這種旋轉的（洗衣機），對角配重要相近」



衣服全包進1個洗衣袋 造成洗不乾淨、染色、洗衣機損毀

事實上，有洗衣店業者糾正，所有衣物放進同一個洗衣袋不僅洗不乾淨，還會造成衣物相互染色，甚至毀損洗衣機。因為衣物全部放在洗衣袋裏清洗，會結成球狀，不僅洗不乾淨，可能還會造成衣物顏色相互污染。另外，由於脫水時無法平均脫水，內桶如果沒有平均，也可能導致洗衣機內桶會把外桶給敲破。

因此洗衣店業建議，盡量不要將洗衣袋全部塞滿，應保留三分之一的空間，清潔的效果會比較好，也不要放入過大的洗衣袋內，可能會使得衣物在洗衣過程中遭到拉扯導致變形。

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