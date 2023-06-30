女交警執法片瘋傳　即場搵證人嗌：perfect！　網民：把聲好調皮

開車不遵守交通規則，被Madam見到斷正了！網上昨午（29日）瘋傳車Cam片，有司機駛經觀塘開源道迴旋處時，鄰線有輛黑色客貨車「cut單白線」切入，結果一出迴轉處即被鐵騎女交警叫停。女交警隨即問車cam司機有沒有受影響，一聽到「有」字，即笑說「我都係咁諗呀，完美，我告佢不小心駕駛」，又希望車cam司機可以作證及提供影片，語氣既輕鬆又有禮，聽得司機連忙答好。



有網民直斥客貨車在該位置違規切線不智，除了經常會有警員執法，更會危及他人。不過許多網民卻「錯重點」，留言指「Madam把聲好調皮」，更形容其聲音像梁詠琪，打趣道「cam主答好嗰下，直頭墮入愛河啦」，不少人又大讚女交警態度好，而且眼利捉到違法司機。



網傳車cam片拍到有黑色客貨車出迴旋處切入單白線。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

周四（29日）下午，facebook群組「車cam L（香港群組）」有人上傳影片，片段見到前方有私家車駛經觀塘開源道迴旋處，駛出黃色方格標記時駛入迴旋處，在雙白線路段，右邊的黑色客貨車無視其行車線不能向左切線，突然「cut單白線」切入。其時有警方電單車停在出迴旋處位置，交警見狀即時尾隨並叫停黑色貨車，同時叫車cam的私家車一起泊到路邊。

原來執法者是女交通警員，她先走近私家車詢問，「司機，行緊迴旋處外圈，突然之間呢架嘢（黑色客貨車）cut埋嚟，影唔影響到你」。司機秒答有影響，女交警笑稱：「我都係咁諗呀，完美，我告佢不小心駕駛，（你做）證人。」

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司機即時有點退縮稱「唔係啩」，女交警解釋如果黑色車司機認罪未必需要他作證，「你有埋cam㗎嘛，最好啦，係咪？」，着司機提供身份證及駕照做紀錄，再問「cam睇唔睇到呀？」。司機答「睇到」，交警高興道：「嘩，perfect（完美）呀，介唔介意開一開畀我睇啊」、「我陣間影低佢」、「唔該你呀、唔該你呀」，司機不停答好，對方之後走到黑色客貨車位置，片段就此作結。

網民批評黑色客貨車司機「成條單白cut入去」、「成條都係單白喎，點扭都不小心駕駛喎」，又指該位置其實每天都有人執法，「都仲要咁cut」。

不過網民焦點卻放到女交警與車cam司機的對話上，「Madam把聲好調皮」、「其實好多警察都係好有禮貌，而呢個madam簡直就係專業嘅典範」，認為許多人輕警員都很有禮貌，她態度如此好，「相信嗰刻madam叫樓主拎乜佢都制」。

有留言形容女交警說話生動活潑，「佢如果唔做警察可以考慮吓做配音員」，又指對話方式像「電影先聽到嘅對白」、「個cam主答好嗰下，直頭墮入愛河啦」、「聽到佢把聲諗起梁詠琪」、「cam主答唔係啩，但把聲好似中咗獎好開心」。

有網民表示從對答中想起曾扮演交警的女演員梁詠琪。(《嚦咕嚦咕新年財》截圖)

據《道路交通條例》第38條，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬本條所指的不小心駕駛。任何人在道路上不小心駕駛汽車，即屬犯罪，最高刑罰可處以4,000元罰款及監禁6個月。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）