47字備註外賣單瘋傳！要茶記走味精要求多多　網民：傑出西客系列

食茶記這樣要求是否離譜？facebook茶餐廳關注組瘋傳1張訂單圖片，有網民一眼認出是某外賣平台的外賣單，該客人點了2個套餐，卻寫上多達47字的備註要求，走味精、飯餸分開外，還要求「多牛肝菌汁分開裝」、「沙津醬用盒裝」等。不少人揶揄是「傑出西客系列」，笑言廚房很可能不理會要求正常出餐，又指要求多到是否應該加錢，但也有人為食客護航，覺得可能另有隱情。



有網民揶揄如果食客是堂食應該不敢這樣落單。（《恭喜八婆》劇照）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關組」上傳1張餐廳單據，揶揄點餐的客人「不如你自己煮啦！你想點煮就點煮」。照片所見，客人點了2個69元的套餐，分別是B餐麻婆豆腐配白飯、中式靚湯、熱鴛鴦，備註寫上「走味精、少咸、走蔥、飯食餸分開裝、外汁、黃糖兩包」，A餐香煎魚柳配意粉、中式靚湯、熱香濃咖啡，備註寫上「多牛肝菌汁分開裝，多意粉軟身些，另跟沙津醬用盒裝，咖啡奶分開裝」，點2個餐備註足足有47個字。

訂單只有2個套餐，但提出多項要求，多樣東西要求分盒裝。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關組」）

有網民一眼認出是某外賣平台的單據，笑言「如果堂食，夠X膽咁叫咩」，而該客人的要求更看得網民嘖嘖稱奇，直呼「西客」、「傑出西客系列」，笑言落到廚房後「即係3個字，正常出」、「我以前做廚房嘅時候，會叫落單嗰條X樣自己入嚟整！落單係樓面，關廚房咩事？」。

有網民好奇，如果客人太多要求，茶餐廳可否收加工手續費，「工序多多、其實係要另外加錢專登去做、加幾蚊每個工序真係好合理， 你哋試吓做廚房就知」、「廚房佬見到張單一定問候你娘親（正常人）」、「多意粉？唔使加錢咩？分汁多汁，分奶唔使加錢」。

也有留言幫食客，認為可能另有隱情，「或者人哋有病，例如關節炎，自己煮唔到，要戒口；又或者年紀大，或者煮到悶晒；其實有人幫襯就係好事，做生意唔通想打開門冇生意？幫到人就幫啦！」、「可能係畀老人家食，豆腐同魚都係啲唔使點咬的食物」，又有人指接受對方落單等於接受要求，「有晒證據就照做啦，嘈咩啫」。但有人反駁「飯、餸、汁、沙律醬、咖啡、奶都要分開裝，已經唔關身體有冇事」，只是有太多要求。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關組」）