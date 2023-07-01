着泳衣露事業線搵工！內地瘋傳復旦大學畢業生履歷照　校方咁回應

又到畢業季，畢業生都紛紛向企業傳履歷，盼獲取心儀職位。內地網絡近日流傳1張引起爭議的履歷圖片，1名聲稱畢業於復旦大學經濟學院的23歲女子，竟使用僅穿泳衣露出「深長事業線」的照片作履歷照，引起網民嘩然，直斥「是找工作還是找金主？」、「赤裸裸的誘惑」。復旦大學事後澄清，該女子非該校畢業生，直言是「不實訊息」。照片中的女子及履歷電話號碼機主指出，自己是被他人盜用個人資料惡搞。



內地網絡近日流傳引起爭議的履歷圖片，有聲稱於復旦大學經濟學院畢業的23歲女子，竟使用僅穿泳衣露出深長事業線的照片作履歷照。（網上圖片）

據網上流傳的履歷圖片，該自稱復旦大學經濟學院國際貿易系畢業的23歲劉姓女子，想應徵文秘或行政職位，她詳列出2項相關工作經驗，又表示熟悉多項電腦軟件操作。原是一份正正常常的履歷，惟履歷照竟是1張僅穿泳衣露出深長事業線的照片，與自我介紹提到「本人思想端正」、「具有良好的思想道德品質」，形成強烈的諷刺感。

履歷圖片引起熱議，有網民狠批女子毫無道德，直言「求職無下限」、「順帶侮辱我們文秘專業了」、「自己想着走捷徑，誰能攔得住呢，只不過給禽獸加餐罷了」、「這是賓館門口塞的名片吧」。

也有網民質疑是P圖作假，指出「是一個博主的圖片被盜了」、「一看就是網圖，哪個大學求職簡歷會放這種照片」、「我第一眼感覺就是作假，HR基本都是女性佔大多數，穿成這鬼樣，辣HR眼睛啊，就為失敗率提高？」、「我不信復旦的女生需要這樣獲取機會，復旦本科基本都要讀研讀博士，到這個層級都不需要投簡歷找工作」。

有內媒其後向復旦大學了解事件，獲回覆履歷上的女子非該校畢業生。圖為復旦大學校園。（資料圖片）

有內媒向復旦大學了解事件，獲回覆履歷上的女子非該校畢業生，直言「這個一看就是假的」、「應該是不實的信息」。《極目新聞》聯繫到履歷上的2間企業，其中一間負責人表示，沒有這樣1名劉姓女子曾擔任過總經理秘書，另一間企業員工表示不清楚事件。

《極目新聞》又聯繫到電話號碼機主，機主估計自己應該是被面試過的企業惡搞。另有網傳截圖顯示，該張履歷圖片是1名擔任上海及外地多間企業執行董事的林姓男子，於微信朋友圈發布。《極目新聞》向林男了解，林男表示，他所在的企業確實收到這份履歷，不過既然電話號碼機主表態是惡搞，他會於朋友圈刪除圖片。

據悉，照片中的女子為內地一名網紅，她的照片遭他人盜取惡搞，她得悉事件後，於微博發文怒轟「有完沒完？這誰弄的！」。

真相大白後，網民紛紛同情事件中的受害者，斥責惡搞造謠者可恥，「P圖的人真可恨」、「造謠成本低，傷害卻很大」、「惡搞無恥，造謠違法！」、「明顯的侮辱復旦大學了，不知道和復旦大學什麼仇什麼怨，這種造謠的該抓起來重判」、「復旦的聲譽啊，女網紅的肖像權啊，要不要維護起來呢？」、「企業執行董事居然把面試者簡歷發在朋友圈，沒有職業操守」。

（綜合）