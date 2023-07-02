絕世好租客！00後女生租屋1年　女房東收屋日被震撼　乾淨到嚇親

租屋後將單位變成垃圾山時有聽聞，但有女租客卻整潔到震撼房東。杭州有女房東日前在社交平台表揚00後女租客，在網上引起熱議，事關對方退房時房間整齊到像沒動過一樣，還將抽油煙機、馬桶等都清理到零污漬異味，甚至冰箱的冰塊都鏟到乾淨，是前所未有的好租客。房東還透露該女生隻身1人到杭州工作，個子瘦小卻很有責任心，祝她日後一齊順利。網民亦驚訝女租客如此盡責，「這樣的人運氣一定不會差」。



杭州有女房東發文，大讚00後女租客盡責，退房時清潔到嚇她一跳。（微博圖片）

這次令房東驚訝的不是垃圾屋！浙江杭州49歲傅姓女房東在社交平台分享1名絕世好租客，她透露租客是00後，退租當天特意去見一面，「隆重表揚一下這位小姑娘，臨走之前，把衛生間、廚房間、房間，地面收拾的乾乾淨淨！這樣的女孩必將會得到生活的偏愛吧！願日後都能安好、順利哦」。

照片所見，睡房、廚房及廁所就像沒動過一樣，不單沒任何垃圾、雜物，所有設備都放置整齊。照片以外，房東被女租客清潔能力嚇到，除了全屋乾乾淨淨外，廚房灶台、抽油煙機、甚至馬桶，她都清理到沒有任何污漬和異味，冰箱的冰塊都用鏟除乾淨，插頭都拔出來。

女房東向內媒透露，單位於2021年10月購入，一直租出去，去年6月，來自河南的女租客小鄧租了該單位，小鄧隻身到杭州工作，父母都在北京上班，妹妹剛考完高考，有段時間去到杭州和她住。早前小鄧告訴她，因為工作安排會搬去北京，剛好可以跟隨父母生活，不會續租。

過去的租客一般經中介處理，女房東忙於工作，不會和租客見面，但她對小鄧印象很好，因為1個女生到外地打拼不易，平日也不會催她租，覺得遲點交都可體諒。然而，小鄧入住以來都準時交租，退房當日她有空，便決定見見本人，結果被現場環境嚇到。

她續指，小鄧外表文靜，個子瘦小約1.6米高，笑言00後在她中只是孩子，沒想到她如此有責任心。 她租過屋給不少人，從未遇過這樣的好租客，所以感動得要和朋友分享。

網民也被照片嚇到，更有河南網民笑稱「不給家鄉丟臉，好樣的」、「這樣的人運氣一定不會差」，但亦覺得她如此有責任心，父母應記一功，「一個人的修養和她的家庭環境有關」。

（綜合）