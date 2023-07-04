印度神童新預言：世界將現3大好事！小心7月　點名中國爆這問題…

【印度神童預言2023／最新預言】2023年下半年至2024年將有好事發生？印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月發布的最新預言影片中，罕有地預示世界將有「好事」發生，主要在經濟方面等3方面，認為將有進一步好轉，並特別點名了印度及日本2個國家。不過他同時提到世界可能發生「非常負面的天氣模式」和自然事件，而且地緣政治衝突可能猛烈增加，更點名中國境外或相關暴力事件可能增加，也可能會與美國面對面交鋒。

另外，阿南德早前亦曾預測，2023年7月到8月會有「大事件」、「大災難」發生，或與地震有關，提醒要注意。



印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月發布的最新預言影片中，罕有地預示世界將有「好事」發生。（影片截圖）

阿南德於6月發布最新預言影片，講述2023年下半年至2024年世界走勢。他形容今年是非常重要年份，直指2023年至2024年4月左右「經濟方面會有好的事情發生」，世界經濟將進一步好轉，有可能出現更好的投資機會，特別是印度及日本2個國家可能有明顯經濟增長。不過他提到，由於經濟增長，很可能衍生出一條不同以往的線路，有新的轉型。

阿南德預言，印度及日本2個國家可能有明顯經濟增長。（資料圖片）

除了經濟，阿南德還提到在醫學領域方面會有突破，但也可能有一些醫學領域醜聞出現，而近年興盛的人工智能（AI），亦會有「指數級增長」。

阿南德指出，近年興盛的人工智能（AI），亦會有「指數級增長」。（資料圖片）

不過「福兮禍所伏」，阿南德指出，受火星主位影響，世界範圍內的地緣衝突事件將會「猛烈增加」，很有可能在2024年4月之前的這個階段，在非洲以及其他地方發生。他又點名中國境外或相關暴力事件可能會增加，也可能會與美國面對面交鋒，惟並非戰爭，而是其他因素引發兩國間交鋒。此外，阿南德說未來1年裏，多個國家可能會大幅增加國預算，令軍事行動成為核心舞台。

阿南德點名中國境外或相關暴力事件可能會增加，也可能會與美國面對面交鋒。（資料圖片）

至於氣候、自然環境方面，阿南德指，北美大陸可能會出現爆熱、火災等事件，世界範圍內亦可能發生「非常負面天氣模式」，以及地震等自然事件，或帶來「災難後果」。

其實阿南德之前已預言，2023年7月到8月期間會有「大事件」、「大災難」發生，由於此期間羅侯、計都、太陽、月亮、木星等行星都會聚集過境，估計與「地震」有關，又提到10月中旬到2024年3月期間也可能會發生重大自然災害。他當時亦曾預言2023年世界經濟不容樂觀，有可能陷入衰退，或會有新一波全球金融危機出現，然而今次則變得樂觀，認為經濟會有好轉。

印度神童阿南德指，7月到8月會有「大事件」、「大災難」發生，或與地震有關。（資料圖片）

阿南德提3大方法渡過危機



雖然世界仍充滿動盪，阿南德曾表示毋須悲觀，反而是給人類反思的好機會。他建議這段時間要注意身體健康，努力讓自己進步，才能安然渡過危機。

阿南德另呼籲要對動物及所有生物賦予同情心，這樣大自然才能對人類更有同情心，人與自然才能和諧發展。

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。