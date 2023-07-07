拒2類客人進入！台灣店舖門外貼霸氣告示惹議　網民狠斥：玻璃心

擺明趕客？日前台灣有民眾路過某商店時，看見店家在門外貼上標語，表明拒絕招待「奧客」和「參觀閒晃者」客人，卻有禮地歡迎會消費的人客，於是發文暗寸「要買再進來～」。有網民批評該店主為人玻璃心，「情商低沒耐心就不要開店」，更質疑其營銷手法如強迫客人消費，變相是失去潛在買家，根本不會做生意。



台灣有民眾看見某店舖在門外貼上標語，表明拒絕招待「奧客」和「參觀閒晃者」，卻有禮地歡迎會消費的人客，故被網民炮轟玻璃心，及質疑是強迫客人消費。（FB「路上觀察學院」圖片）

該途人在Facebook「路上觀察學院」群組發布1張圖片，暗諷「要買再進來～」。從圖片所見，某商店在門外貼上告示，先是有禮地表示「歡迎光臨，購買請直接進入，進入後老闆會出來結帳」；可惜下一句卻憤怒指「『奧客、參觀閒晃者』老闆極度排斥，嚴格禁止進入」，並附上生氣的表情符號。

老闆霸氣告示惹來網民炮轟，批評他自以為有個性，「這麼玻璃心確定要做服務業？」、「情商低沒耐心就不要開店」、「不然你門口擺目錄跟價格」、「我逛了一圈啥都沒買，該檢討的是老闆，為什麼他賣的東西勾不起我的購買慾」、「哪家爛店，我進去閒晃」，更斥其告示與強迫消費無異，「不參觀我要怎麼知道是不是我想要的東西及價錢？」。

有人直指店主根本不懂做生意，這舉動明顯是拒絕潛在買家的購物意慾，「像女生逛街，你不讓她漫無目的的閒逛？怎麼刺激購買慾望？」。另有人認出涉事店舖疑似是位於台東宜蘭某燒餅店，「這店家在宜蘭，店裏只主售一種商品（3－4種口味），老闆在店面後方廚房製作」，更指出店內還有更令人傻眼標語，「他裏面還有更誇張的」。

（FB「路上觀察學院」）