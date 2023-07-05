台版MeToo燒半個月未停　專家指2023下半年藏未爆彈　5類人易出事

全台掀起MeToo運動！從最初台灣民進黨黨工遭性騷擾案，一路燒到政壇、名嘴圈、娛樂圈。許多名人擁有好形象，卻一夕之間翻車，跌破不少人眼鏡。對此，命理專家小孟老師指出，由於2023下半年7星逆行，此類事件會層出不窮，點名2大圈會爆更多，並斷言下半年5星座須留意未爆彈。



小孟老師在節目《新聞挖挖哇》中表示，因為下半年天王星、木星、金星、冥王星、水星、火星、海王星等七星都逆行，因此MeToo事件還會再更多，預告接下來是燒到體育界、新聞界。他分析，因為海王星逆行，代表傳播新聞媒體，而金星逆行在獅子，由於獅子座是比較陽剛的星座，因此會落在運動類相關領域。

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小孟老師說，金星也代表愛情，「那種你不愛我，或你把我拋棄，我就很想要報復」，並指出現在有一些指控騷擾的事件，「與報復也有關係。」此外，小孟老師提醒，下半年有5大星座，容易出事，須特別小心未爆彈。

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一、白羊座

小孟老師指出，冥王星逆行到事業宮，可能會在事業上有狀況。

二、雙魚座

小孟老師表示，土星現在逆行在雙魚座，當土星逆行，因果業力將至，「過去你對人家怎樣，人家現在就會開始過來找你。」

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三、獅子座

小孟老師說，因為金星逆行在獅子座，所以獅子座的人一定要特別的小心。過去想掩蓋的事情，恐全爆發出來。

四、山羊座

小孟老師也提醒，冥王星逆行在山羊座，也須特別當心。

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五、雙子座

小孟老師指出，因為木星逆行在精神宮，因此雙子的精神異常、偷拍，或私密影片，下半年恐被爆出。

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