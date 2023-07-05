黑人陳建州疑買網軍卻鬧笑話「留言刪漏這一句」洩網戰軍事機密

黑人陳建州遭大牙控訴性騷擾，之後他發出聲明提告大牙求償一千萬（台幣），並要求在臉書公開發文道歉；事隔一周，傳出黑人又有新動作！3日大牙透露有網民私訊提醒「小心黑人買網軍攻擊」，豈料發文後留言區卻湧入一堆網軍洗版攻擊。



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大牙3日在臉書發文，透露有網民私訊提醒她，「對方在找公關公司跟網路口碑公司，你可能要小心後面會有網軍攻擊妳」。發文一出，留言區卻突然湧入網軍洗版攻擊，內容全是簡體中文留下一樣的留言「又再（在）炒熱度了嗎？無聊！」。對此，台灣資安專家陳盈豪（CIH）則透過程式分析發現，這些假帳號的來源「與李毓芬買的越南假帳號是同一家假帳號行銷公司或是有密切關聯。」消息一出引發譁然！

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事實上，還有眼利網民在Dcard爆料，曾在大牙貼文留言區看到一則留言，內容以簡體字寫著：「任務：請統一發以下這句。不要亂污衊我黑哥！請拿出實證」隨後該帳號還在底下回說：「忘了刪上面那句，如何刪除」，網民們紛紛虧說：「確定不用被扣錢嗎？」、「低配版網軍」，有網民則出面解釋「他故意的拉，Matt哥在香港很有名」疑似是反串留言。

大牙3日透露收私訊提醒將會遭網軍攻擊，豈料發文後底下留言就出現網軍洗版，發現Matt Leung留言。（截圖）

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