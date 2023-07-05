黑澀會鬼鬼曾將睡衣留在黑人家「范瑋琪早知情」小S：敢怒不敢言

黑人（陳建州）近日捲入性騷擾風波，遭大牙（周宜霈）、郭源元等人出面指控昔日惡行，過往與黑澀會美眉的互動也相繼被挖出，引發討論。而當年美眉們在《康熙來了》接受訪問時，其中蔡康永就爆料，鬼鬼（吳映潔）曾留一套睡衣在黑人家，讓全場陷入騷動。



【圖輯】鬼鬼吳映潔「將睡衣留在黑人家」尷尬揭原因，蔡康永即問：「范范這樣會喜歡嗎…」（點圖放大了解👇👇👇）

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小S本來想問美眉們有沒有交男友，此時蔡康永突然冒出一句：「是誰有放一套睡衣在黑人家裡？」引發全場尖叫。鬼鬼接著坦承：「是我啊。」透露某次去對方家的時候，因為打開行李箱翻東西忘記收，才把衣物落在對方家，急忙撇清：「但我沒有住！」

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小S好奇追問：「可是去了（黑人家）要幹嘛？」鬼鬼表示，會跟黑人還有范范一起看錄影帶，結果被蔡康永吐槽：「他們兩個在約會，妳在那邊一起看幹什麼？」她天真回：「可是我都在跟狗玩欸。」蔡康永對此問小S：「范范這樣會喜歡嗎？」小S則說：「嘴巴上是不敢跟黑人講不喜歡吧。」

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一旁丫頭解釋，其實私下會去黑人家，主要是因為行程之間有空檔：「老大看我們很累，可能空出一個小時，他就會放幾個美眉去他家休息。」大牙也補充，自己家也住在攝影棚附近，所以美眉們不是去黑人家、就是到自己住處：「鬼鬼也有內褲擺在我家啊。」

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