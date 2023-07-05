炎亞綸「前男友」林柏宏24字回應性醜聞　親認「沒有聯絡」疑割席

「台灣男神」林柏宏擔任飲料代言人，他4號現身台北華山1914文化創意產業園區，化身快閃店一日店長，親自體驗店內的沉浸式互動裝置，更是在現場大放送粉絲福利，不僅親切與幸運粉絲近距離互動，更親切留下合照紀念，全場粉絲忍不住「雙倍心動拉警報」。



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林柏宏近年在戲劇領域的亮眼表現有目共睹，今年更以電影《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍台北電影節最佳男主角獎項；而台北電影節頒獎典禮也將於8日登場，對此，林柏宏表示，非常榮幸與多位優秀的表演者共同入圍，同時也感謝評審的肯定，會以平常心來看待得獎與否。

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此外，林柏宏與炎亞綸在《關於我和鬼變成家人的那件事》飾演情侶，也被問及關於對方捲「性醜聞風波」一事；對此，他則是表示：「我跟他私底下沒有聯絡，但對最近的很多新聞都滿意外的！」，也透露看完新聞後會開始反思，直言希望可以創造更正面的生活和工作環境。

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