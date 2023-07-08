中大中西醫提供「三伏」天灸改善體質　一文看清療程｜附連結

文：陳曉薇醫師＠香港中文大學香港中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫

「三伏灸」是天灸療法中的一種，是中醫傳統灸法中非火熱灸的一種，又名為「自灸」、「冷灸」。天灸療法選用某些對皮膚有刺激作用的藥物敷貼於人體的穴位，利用藥物的刺激作用，引起穴位局部皮膚的充血，甚至起泡，通過經絡的調節作用，起到治療疾病的作用。



三九天灸利用性味辛溫走竄的藥物，敷貼於皮膚特定的穴位上，刺激相應的經絡及臟腑，以鼓舞人體正氣。（資料圖片）

天灸療法是透過特定日子進行穴位溫熱中藥敷貼以達到防治疾病；對常見病起效、簡單便宜安全等好處為市民認識。坊間資訊繁多，此文旨在簡要整理相關資訊，加深大眾認識。

預防功效—天灸能預防感冒？天灸透過改善整體虛寒體質，增強對外來病原的抗病力。適合部分容易感冒人士，特別是怕風寒、 手腳容易冰冷人士。

治療適應症—天灸能治百病或只能治療哮喘鼻敏感？有報道天灸能改善慢性胃痛、腹瀉、痛經、腰痛、關節疼痛等，基於異病同治的理論，部分疾病如屬寒性，又如新冠康復者咳嗽氣促都可諮詢中醫師意見嘗試。

安全性—天灸發水皰正常？要發皰先有效果？天灸療法演變過程中部分文獻指敷貼位置發皰以增加療效，但現時大部分人士治療後亦不會起皰，臨床及研究文獻可見即使未發皰亦可起效，但天灸所留皮膚色素沉著需時消退，建議要與醫師作良好溝通，並遵從醫師建議時間徹底除藥及戒口。

醫師了解患者體質後，才為患者進行天灸治療。 （資料圖片）

天灸藥物—天灸處方只有溫熱藥？每位醫師使用的處方會有不同，大部分藥物的確屬於辛溫類：如溫化寒痰的白芥子，溫肺類如麻黃、細辛，溫腎類如附子、肉桂，常用甘遂苦寒而逐水飲、延胡索活血行氣則較為特別。

治療時間—三伏天是全年最炎熱日子？翻查天文台溫度記錄資料，三伏天溫度又不一定是全年最高溫。但有講法指於三伏貼藥是借自然陽氣潛伏之力，幫助身體儲藏陽氣，本年貼藥時間為7月11日、21日及8月10日前後。

天灸療程—做足3年療程先好？古代文獻有提及以3年為療程，但臨床可見病人起效時間不盡相同，但如3年後症狀完全未有改善則建議考慮轉用或結合其他療法。

禁忌症—小童和癌症患者不能做天灸？內地研究及香港臨床亦不少兒童接受天灸治療，廣州中醫藥大學曾完成一項癌症患者失眠的天灸治療研究，治療組無嚴重不良反應。一般急性呼吸道疾病、孕婦、一歲或以下小童、糖尿病控制不良傷口難癒及皮膚容易對藥物或膠布過敏人士或瘢痕體質人士等不建議進行天灸治療。任何身體狀況特別是癌症患者、曾出現中藥過敏人士或G6PD（葡萄葡萄糖糖-6-磷酸脫氫酶磷酸脫氫酶缺乏症，俗稱蠶豆症）患者建議接受治療前詳細向註冊中醫師提出。

香港中文大學中西醫結合醫務中心將於7月至8月舉行「三伏天灸2023」，有興趣人士，歡迎填寫預約表格﹕按此參加。

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



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