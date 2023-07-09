兩餸飯送雙眼皮貼？食客爆料被嘲：想像力豐富　餐廳稱是這東西…

外出用餐最怕食物中混雜異物，影響胃口之餘，更怕危害健康。北京有食客近日於連鎖餐廳「超級碗（FOODBOWL）」點了1份兩餸飯，卻發現飯中藏有異物，他質疑是雙眼皮貼，於是於網上表達不滿。店員其後回應稱，由於食客點的飯菜中有蒜泥，異物其實是蒜皮。事件引來熱議，不少網民嘲諷食客，「雙眼皮貼……這想像力夠豐富」、「哪有這麼寬的雙眼皮貼啊」。不過也有人認為並非蒜皮，甚至再提起江西工業職業技術學院「指鼠為鴨」，諷刺道「鼠頭鴨脖，眼貼蒜皮」。



北京有食客近日於連鎖餐廳「超級碗（FOODBOWL）」點了一份兩餸飯，發現飯中藏有異物，他質疑是雙眼皮貼，但店方指是蒜皮。（「澎湃新聞」微博影片截圖）

《澎湃新聞》報道，該食客7月3日在「超級碗（FOODBOWL）」北京中關村軟件園分店用餐，赫然發現飯中有1條疑似是雙眼皮貼的長條物，於是在網上表達不滿，質疑食安問題。

《澎湃新聞》其後向店家查詢，獲店員回應稱，該食客點了1份烤蔬菜和杏鮑菇兩餸飯，疑似雙眼皮貼的異物其實是蒜皮，強調「服務人員都沒有貼過雙眼皮貼，所以不可能出現這個」。店員解釋，「這個杏鮑菇裏面是有蒜泥的，可能它運過來的時候有一些沒有剝乾淨，然後我們直接在機器裏打，可能就沒有注意到」。

店員回應稱，由於食客點的飯菜中有蒜泥，異物其實是蒜皮。（「澎湃新聞」微博影片截圖）

有網民嘲諷該食客大驚小怪，直言「可以看出來這位網友既沒有做過飯，也沒有貼過雙眼皮」、「雙眼皮貼遇熱就化成一塊了，你試試，因為是膠貼！」、「這個確實看着更像蒜皮」。

不過也有網民質疑店家說法，「為什麼每次這樣的事情發生，商家第一件事就是反駁、解釋、理由，而不是想辦法解決問題呢？」、「不論什麼都是不應該有的吧？」、「蒜米都是切碎的，有皮經過高溫也會變形，蒜皮很薄又軟，而且是切碎的，所以這不是蒜皮」。甚至有網民將江西工業職業技術學院「指鼠為鴨」，硬指「鼠頭」是「鴨脖」一事相提並論，諷刺道「鼠頭鴨脖，眼貼蒜皮」。

（綜合）