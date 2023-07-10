嚇一跳！下午茶外賣湯麵驚見曱甴飄浮　食客胃口全失：叫人點食啊

滿心歡喜買外賣享受下午茶，打開竟有「不速之嚇」！有網民近日在土瓜灣一連鎖餐廳購買外買湯米粉返家作下午茶，沒料一打開碗蓋便見到疑是曱甴的物體，令本身不害怕「小強」的他也直呼「嚇咗一跳」。不少街坊看過相片也覺過份，亦有人留言分享於涉事餐廳用餐時的「中伏」經歷，笑言「你唔係第一位，亦唔會係最後一位」。



有網民近日在土瓜灣一連鎖餐廳購買外買湯米粉返家作下午茶，沒料一打開碗蓋便見到疑是曱甴的物體。（fb「土瓜灣之友」圖片）

該名網民早前於facebook群組「土瓜灣之友」發文，講述上周四（6日）於欣榮花園附近1間連鎖餐廳購買外賣下午茶的中伏經歷。從樓主上載的單據可見，他當日約3時於餐廳購買雪菜肉絲豬扒米粉及熱檸檬水，連同外賣用品收費，全單共36元。

當樓主返到家中，打算大快朵頤時，打開湯碗便見到有棕黑色物體在清湯中飄浮，仔細一看才發現疑是曱甴的翅膀，令他頓時胃口全失，「就算我唔驚小強都瞬間嚇咗一跳！叫人點食啊？」。他事後提醒街坊留意相關餐廳，「希望土友們叫欣榮花園外賣要三思下」。

不少同區街坊看過樓主上載的相片也大呼過份，「呢間嘢一向都係中伏之選，又貴又難食」、「張相驟眼睇仲以為係皮蛋」，又笑指樓主已屬幸運，在進食前已發現不妥，「佢肯第一下俾你見到咪幾好」、「之前已經中伏，然後即刻black list咗，你唔係第一位，亦唔會係最後一位」。

另有街坊分享類似的中伏經歷，直指涉事餐廳的食物質素及衛生也有待改善，「幾年前試過佢個魚湯有骨，之後就冇再去了」、「食過佢哋嘅下午茶炸魚柳哽骨入院，以後唔再幫襯」、「啲嘢好污糟邋遢，中晒伏，之後已經冇再去過」、「啱啱開嘅時候我成日幫襯！後來愈來愈唔對路，出餐又慢、又無服務，仲有愈來愈污糟，收錢又收錯，最後我都放棄咗冇再去了」。