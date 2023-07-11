阿哥走佬│阿妹慘孭300萬台幣債想死：不知怎活　呂秋遠拋10點勸告

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，砍掉重練，也是個方法，但是砍掉之前，我們先想想，有沒有不砍掉的方法，畢竟你們家的皇上，還得需要你這個奴才。砍掉，那就沒有了。

這件事，最初的錯誤，就是來自於貸款。成年的一家人，第一件事就是，可以借錢給家人，但是不要作保，也不要幫家人借錢。因為借錢，是量力而為，你有多少，頂多借多少；但是作保，不是你能控制的，用你的名義借錢，問題更多，你想想，他都沒能力借錢了，怎麼有能力還錢？你真的這麼做，就得要有心理準備，他有還，是你賺到，他沒還，是應該的。

所以，你犯了第一個錯，現在還錢，也是應該的，就當作是犯錯的代價。下次媽媽還要跟你借錢，該怎麼辦？

逃，逃到天涯海角、天荒地老，就是不再跟家人有任何的債務關係。你爸媽就是重男輕女，為了兒子，散盡家財也無所謂，但是女兒，也就是做牛做馬，同樣無所謂。當然，是你做牛做馬。你有自己的人生，可以做人，為什麼要為他們做牛做馬？

胞兄欠債走佬，台女與家人揹數百萬台幣傾債項，台女擔心無力償還。（《前男友不是人》劇照）

接著，當你哥哥躲債以後，你就不該跟他們同住，因為從此以後，房租、生活開銷，你就得要承擔。雖然媽媽現在還會承擔貸款，美其名還是「幫你繳納部分貸款」，但本來就不是你用的錢，為什麼她「幫」你繳款，你還得謝主隆恩？所以，你該搬家，自己好好生活。

接著就是重點了，如果他們還不起，應該怎麼辦？真的砍掉重練嗎？

當然不是。欠錢這種事，最慘就是還不起，沒有拿生命來還這種事。先從實際面來說，即便還不起，銀行大概也就是只能提告，之後聲請強制執行，以你的所得而言，應該可以符合最近一年政府所公告，當地每人每月最低生活費一點二倍計算其數額，以台北市而言，將近2萬元，乘以一點二倍以後，大概是2萬4千元，扣完勞健保以後，大概頂多一個月就是給幾千元，你擔心什麼？扣這些錢，連利息都不夠。更何況，如果你還真的捨不得搬出去，可以主張共同生活親屬所需，還可以按照負擔扶養義務扣除，最後或許財產幾乎不用被執行。

台女因要替阿哥還債壓力大欲輕生，向網紅律師求救。（《前男友不是人》劇照）

還錢這件事，就是盡力去做，為了先前自己錯誤的決定負責。但是真的能力不足還不起，那也就是逃而已，等還得起，再來處理，不需要賠上自己的人生。所以，你現在該做什麼呢？

1.找房子，租個小套房，搬家。

2.不要再跟他們有任何非必要的聯繫，他們是毒藥，已經中毒一次，別繼續吃。

3.跟銀行協商還款金額，跟他們說，如果不同意，你會讓他們強制執行，到時候他們可能拿不到任何錢。

4.往後，別再被親情綁架，別再借任何人、任何錢，畢竟一人哭，好過一路哭。

5.想辦法開源，能多還點、多賺點，就努力看看。做不到，就優先照顧自己。

6.這世上，除了生死，都是小傷，不值得拿生命來換。

7.生命永遠都有出路，沒有什麼砍掉這種事。

8.還不起錢的人最大，你又沒不動產，幹嘛擔心他們強制執行？

9好好過生活，別活在別人的嘴巴裡。

10.想不透的時候，想想你們家的貓主子，皇上還等著你服侍他呢！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）