兒子比孫兒還小！年輕婆婆跟女兒同期生B　順道餵孫兒喝她的人奶

英國一名早育女子因為孩子也年紀很小時就懷孕生子，讓她年紀輕輕就當了「少年嬤」，甚至剛好跟女兒同時懷孕，讓她能同時「餵兒子跟孫子母乳」。



聽落是有點奇怪，但認真的想，喝婆婆的奶其實也沒甚麼不妥吧！（按圖了解）

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據《紐約郵報》（New York Post）報道，今年47歲的珍（Jane McNeice）在20歲時就當了媽媽，她的女兒勞拉（Laura）在15歲時就懷孕生下第一個女兒，因此珍在35歲那年就已經當了年輕婆婆。

不過有趣的是，珍在37歲那年懷了第二個寶寶，也就是說，雖然對珍的孫女來說是多了一個舅舅，但舅舅卻比自己還要小。更驚人的是，兩年後，珍跟勞拉相繼懷孕，因此兩人在差不多的時間生下寶寶。

由於生下寶寶的時間相近，珍有母奶可以餵寶寶，所以在替勞拉照顧寶寶時，她也會同時給兒子跟孫女餵母奶。她在受訪時表示，很多人聽到都覺得這種做法很奇怪，還有人直接發出噁心的聲音。不過她認為自己跟女兒應該都患有自閉症，所以才會選擇這麼早生孩子。

珍受訪時表示，她雖然理解很多人會覺得「正常」的家庭就是要有漂亮的房子、開好車、孩子表現得很好，去上大學並找到好工作，但她不覺得自己的家有甚麼問題。她認為自己的家庭組成本來就跟一般家庭不同，而且她很開心自己可以這麼早抱孫，因為這樣她就有更多時間陪兒孫成長。

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