屋企共飼養5隻愛犬！3歲女堅稱「沒養寵物」　母追問獲超感人回覆

狗狗絕對是人類最好的朋友！台灣1名人妻家裏共飼養5隻狗狗，日前她在家和3歲女兒練習對談，希望對方日後能輕鬆回應幼稚園老師問題。當問及女兒家裏有否養寵物時，女兒竟態度強硬多次稱沒有，人妻感奇怪故再次追問，沒想到女兒竟表示「牠們都是我的家人」，讓她既感動又意外。不少網民都對女兒的童言童語感到暖心，「看完文字眼眶熱熱的」；亦有人認為樓主身教好，才會讓年紀小小的女兒能待寵物如家人。



台灣有人妻家裏共飼養5隻狗狗，日前3歲女兒卻多次表示家中沒有養寵物，她感奇怪再次追問，沒料女兒回覆「牠們都是我的家人」。（FB「米克斯傳奇」圖片）

該人妻在Facebook「米克斯傳奇」群組發帖，指日前和3歲女兒角色扮演，練習往後她在幼稚園可能會被老師詢問的問題。她假扮老師，詢問女兒有沒有兄弟姊妹，女兒如實回答，但當她問女兒家裏有沒有養寵物時，每日和5隻狗狗包括毛球、小黃、阿妹、虎妞和花花一起生活的女兒卻回答沒有。人妻猜測女兒還小，不理解什麼是寵物，便換個說法繼續問，可惜無論她問家裏有沒有狗狗或小狗狗，女兒都堅稱沒有。

樓主當下只好變回媽媽身份糾正女兒，直指「毛球是狗狗啊」，女兒卻回道「毛球是毛球，不是狗狗」。人妻繼續追問女兒，反問她「若然毛球不是狗狗，是什麼？」，不料竟得到意想不到的回覆：「他是毛球，是家人啊。小黃，阿妹，虎妞，花花都是我的家人。」女兒的童言回答令人妻非常感動，「原來在小孩心裏，毛孩是家人，並不是寵物」。

網民看過帖文都大讚女童回覆感人催淚，「好善良純真的孩子」、「看完文字眼眶熱熱的」、「她比很多大人都更懂甚麽叫家人」、「狗狗不是寵物，而是沒有血緣關係的親人」，更羨慕稱「你家根本是天堂樂園」。亦有留言歸功樓主日常身教做得好，潛移默化讓女兒都把寵物當家人，「媽媽教的好，多麼暖心的孩子」、「孩子從小耳濡目染在有愛的環境生長，有個善良的心」。

（FB「米克斯傳奇」）