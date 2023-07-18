衰！大媽無買火車飛　背靠女生兼不斷壓擠　質疑：裏邊又不是沒位

讓座問題再次引起爭執！內地有中年婦人被拍到在人多擁擠的火車車廂內，因要求年輕女孩讓座不果，竟多次將身體倚靠對方身上，及後對方忍無可忍便用手踭反推她一下，卻令她「惡人先告狀」，反指女孩「你咋硬擠了」，「裏邊又不是沒空」。同車乘客不忍她欺負女孩便發聲指責婦人，沒購票就應好好站着。雙方爭執片段事後被人分享到網上，網民批評婦人恃老賣老和不要臉；有留言則建議相關部門應將婦人列入黑名單，以避免同類事件再次發生。



內地有中年婦在擁擠的火車車廂內，因要求年輕女孩讓座不果，竟多次將身體倚靠對方身上，質疑「裏邊又不是沒空」，惹來網民炮轟不要臉。（微博影片截圖）

微博流傳1條長約24秒影片，顯示江蘇有中年婦因為沒買火車座位票，要求年輕女生讓些許空位和她「擠一擠」，被拒後居然多番將身體倚靠在女孩身上，惹來非議。從圖片所示，該婦人年約五十多歲餘，不知她是未能買到座位票或是有其他原因，故需站立於狹窄的走廊通道上。

據悉，婦人因為看見該年輕女生身形瘦削，盼對方能讓點空位給她坐，不過卻遭對方拒絕。雖然女生身形纖瘦，不過她身旁其實有另一乘客坐着，即使女生願意讓位，其實婦人亦不夠空間坐下。婦人眼見被拒，加上疑看女生年紀少或不敢支聲，便多次將背部靠向座椅旁，甚至「側側膊」往女生身上靠。

女生感到被婦人硬擠後稍有不滿，便用手踭反推大媽，對方「惡人先告狀」大聲喝斥，「靠一下又沒靠你身上，你動啥呀小孩？」、「你這小孩咋硬擠了」、「你這裏邊又不是沒有空」。大媽多番斥責引來在旁乘客不忿並為女生發聲「你自己沒有位置，你好意思嗎？」，大媽則辯稱已經站着，「誰倚她身上了？」，「她那邊那麼大空（位）讓一下不行嗎」。

乘客眼見婦人不收斂便怒轟「這人家自己花錢買的位置」，「你別倚在人家身上呀！」，婦人當時堅稱沒有倚到女孩，卻被反擊「你怎麼沒有倚她身上，我看到了」。女生發現有人為她抱不平，亦開始質疑對方要求她讓座舉動「你這不道德綁架嗎」，「我憑什麼要讓給你位置」。

有火車巡警見雙方爭執激烈，勸籲不要吵架後便離開，大媽卻仍繼續靠向女孩。片段被瘋傳惹來網民一面倒狠斥婦人不要臉，同時替女孩感到不值，「人不要臉天下無敵」、「怎麼能那麼理直氣壯的耍無賴？」、「恃老賣老」、「無恥是無恥者的通行證」。亦有人建議相關部門應將婦人列入黑名單「拉黑處理，讓她沒得坐」，或應更改政策「就不應該賣無座票」。

（綜合）