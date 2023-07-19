條脷生毛！男子舌頭驚現短密綠毛　醫生爆2原因導致　治療方法係…

舌頭竟然長出綠毛！美國64歲男煙民近日因為牙齦感染問題要服用抗生素治療，事後舌頭竟然長滿又細又密的短短綠毛，畫面十分嚇人。醫生診斷他患上毛舌（Hairy Tongue），相信與口腔衛生及藥物因素有關，建議他每日要用牙刷或刮舌器擦舌頭4次，最終在半年後成功康復。當地口腔醫學會指，毛舌屬常見疾病，患者多為40歲以上男性，有機會長出黑色、棕色等的毛，又提醒清潔舌頭是口腔衛理重要的一環。



64歲男子吸煙及服用抗生素，舌頭出現綠色毛。（New England Journal of Medicine圖片）

外媒報道，《 新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）公布1個特別案例，美國俄亥俄州64歲男煙民的舌頭長滿綠色毛，嚐起來又硬又鹹，3周前他剛完成牙齦感染的抗生素治療，其後舌頭便長出綠色毛。

醫生在報告中提到，診斷該男病人患有毛舌（Hairy Tongue），屬暫時性情況，絲狀乳頭 ( Filiform Papillae )在舌頭表面形成異常塗層，味蕾的微小圓錐凸起，因為碎片和細菌堆積變大並變色。毛舌看起來像長了毛髮，如果不定期刮舌毛，毛髮可以長到1吋。毛舌多數因為口腔衛生問題引起，也可以和藥物有關。如果不清除會令細菌及食物等物質積聚，不利健康。

報告指，該病人個案的風險因素包括吸煙、脫水、口腔衛生差及服用抗生素，但未提及病人的煙齡，以及病情是否由吸煙或服用抗生素直接引致。但過去的研究表明，吸煙會對口腔健康產生持久影響，會出現牙菌斑及令細菌更易積聚。而抗生素可改變口腔微生物群和細菌，並在舌頭上積聚。

報告未提及男病人的煙齡。（示意圖／Getty Images）

醫生建議病人每天用牙刷或刮舌器清理綠毛，並要要擦洗4次，又建議他戒煙。半年後病人舌頭綠毛完全消退，但病人未有戒煙。

據美國口腔醫學會（AAOM）資料，毛舌症其實算常見疾病，有13%的成年人一生至少面對一次。一般而言，毛舌症因為口腔衛生欠佳引致，患者多數為40歲以上男性，吸煙會令情況惡化，導致細菌和牙菌斑在舌頭上積聚，最嚴重的情況，患者舌頭會出現燒灼感。毛舌症的變色通常是黑色，也會呈棕色、白色、綠色和粉紅色，取決不同因素，例如平日使用的漱口水及習慣吃的糖等。

學會提醒用牙刷清潔舌頭是日常口腔護理的一環，許多人覺得敏感，一擦就出現作嘔徵狀，建議使用較細的刷頭並慢慢移動以改善情況。

（綜合）