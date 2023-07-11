驚！抽血現「血油分離」照片嚇人　激似豬油煉奶　醫生解謎提勸告

看完這照片，不敢吃太油膩的食物了吧？台灣深切治療部醫生陳志金日前分享照片，顯示有病人抽血後出現「血油分離」的震撼畫面，該病人的三酸甘油酯高達1,677，而正常人的數值應少於150，他將病人血液靜置幾小時後，結果紅色血液上方有一層乳白色油脂，溫提網民「不要吃太油」。網民被照片嚇壞，稱以為看到豬油和煉奶。



台灣深切治療部醫生陳志金日前分享「血油分離」照片，震撼網民。（fb專頁「Icu醫生陳志金」圖片）

台媒報道，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金近日上傳1管血液的照片，畫面震撼許多網民。陳醫生在facebook專頁「Icu醫生陳志金」分享個案，指日前有護士問他，檢驗科說病人的血看起來「油油的」，好奇是否真的可以看出。他說可以，先加驗血脂肪，然後將病人的血靜置幾個小時，或將血液進行離心分離也可以。

數小時後，從他上傳的照片所見，血液試管內鮮紅色血液只佔三分一都不夠，出現「血油分離」，其餘是一層乳白色的物質，「嘩！真的一層油耶（最上層）！難怪台語都說高血脂叫『血油』高」。

台灣深切治療部醫生陳志金日前分享「血油分離」的照片，震撼網民。（fb專頁「Icu醫生陳志金」圖片）

陳醫生表示，正常人的三酸甘油酯應該小於150，但該病人高達1,677，「三酸甘油酯太高也會引起胰臟炎，護理師說，把這照片留下來，可以用來教導病人，不要吃太油」。他又指妻子也告誡他將照片放上專頁，「你也貼出來，警惕自己」。

網民看過照片嚇一跳，又形容「我好像看到結凍的豬油」、「煉乳啦不要大驚小怪」、「恐怖，好像靜置的豬肉凍」。不少人見到吃太油的下場後紛紛說要戒口，「太可怕了我也要警惕自己飲食控制」、「看了這支血管我減肥的心更堅定了」。

（facebook專頁「Icu醫生陳志金」）