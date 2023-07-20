乘客大埔出旺角要求定價$100　備註加1句激嬲的士司機︰行路啦X你

雖然的士司機按錶收費「是常識吧」，但總有乘客想盡辦法壓價。一名的士司機在網上圖文並茂表示，有乘客電召的士服務，由大埔「海鑽．天賦海灣」前往旺角豉油街，要求定價100元和混能的士，令到他破口大罵「行路啦，X你」，不少的士行家附和並計算正常車費，「大埔出旺角成20公里！正價成170蚊，仲有隧道費呢！吉車都唔會接！」但有行家指「你咪唔好做，好過吉車出九龍」。



有乘客由大埔「海鑽．天賦海灣」前往旺角豉油街，希望由混能的士接載，定額100元。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載圖片，可見其手機顯示大埔「海鑽．天賦海灣」和旺角豉油街共兩個地方，寫明「只限豐田混能100定食」，意指有乘客想由大埔「海鑽．天賦海灣」前往旺角豉油街，希望由混能的士接載，收費100元，令到樓主爆粗怒罵「行路啦，X你」。

﹔﹔正常車資應是170元以上，乘客要求令到樓主爆粗怒罵「行路啦，X你」。（《降魔的》電視劇照）

大部份行家支持樓主，紛紛指出「大埔出旺角成20公里！正價成170蚊，仲有隧道費呢！吉車都唔會接！」、「夠膽咁樣寫真係佩服」、「無錢就搭巴士啦，當的士司機唔係人」，但亦有行家指「你咪唔好做，好過吉車出九龍」、「出城一定有人接，轉頭已經冇咗喇」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）