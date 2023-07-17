奇異果放401日會變成點？第177日竟「奇蹟回春」 最後驚變呢隻色
撰文：聯合新聞網
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奇異果不只香甜美味，還具有相當不錯的營養價值，例如維生素C、維生素E、鉀和膳食纖維等等，擁有增強免疫力、抗氧化、降低心血管疾病風險等功效。
而像多數蔬果一樣，奇異果若是放太久，也會產生變質的現象。
近來有位外國網友，就嘗試將奇異果放置數百天，觀察會有什麼樣的變化。
先巢皮後奇蹟回春 最後果肉變成呢隻色（點擊放大瀏覽）：
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根據日本媒體「ねとらぼ」報道，外國YouTube頻道「Temponaut Timelapse」最近分享一部影片，片名即為「奇異果的401天」。內容則正如其名，在3分多鐘的時間內，濃縮奇異果的變化。
從影片中能夠看到，奇異果在放置數十天後，表皮開始明顯變皺。
但到了160多天開始，整體又產生膨脹，並在約177天時出現滲汁的現象，就像回春一樣。
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接著整顆奇異果慢慢塌陷，變得乾枯無比。最終到了401天，奇異果已經變得相當乾癟，切開來的果肉也變成詭異的深色。
網友們看到這段影片，紛紛表示「居然就這樣放了一年」、「噁心到令人滿意」、「看到發酵膨脹、破裂的樣子，真是有夠狂」、「感謝願意提供攝影機一年的人」、「所以說在第一天跟第171天時看起來最新鮮」、「最後的樣子像一個麻袋」、「安息吧奇異果」。
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