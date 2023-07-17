颱風泰利｜馬鞍山小食店8號風球照開　老闆娘1句超暖　DJ當奴力撐

颱風泰利吹襲下，香港地仍有不少打工仔需要緊守崗位，維持社會運作。DJ唐劍康（Donald、當奴）就在instagram發文，指早前跑步後發現馬鞍山有街市小食店貼出告示，表明無論打風或暴雨等惡劣天氣也會照常營業，而老闆娘更窩心稱希望為街坊服務，令他非常感動，故特意於今晨8號風球期間駕車前往幫襯，大讚「阿姐好嘢」。



馬鞍山有街市小食店貼出告示，表明無論打風或暴雨等惡劣天氣也會照常營業，而老闆娘更窩心稱希望為街坊服務。（ig「donaldtong」圖片）

今晨（17日）8號風球訊號懸掛期間，當奴於instagram發文並貼出相片，表示早前跑步後，到馬鞍山新港城中心街市一小食店「幫襯」，其間留意到店面掛着1張告示，表明該店「無論任何風球或風雨，（8號、10號、黑雨），都會照常營業」，更附有窩心祝福，寫着「老闆員工與你風雨同路，並祝身心康泰」

當奴指，當時看到告示牌便好奇問老闆娘，沒料竟獲暖心回應，「上次跑完步幫襯見到呢塊牌，問阿姐『嘩打風都開？』，佢話『打風大家冇嘢食點算？為街坊服務啫』」。趁着今早打風，當奴決定特意駕車到該店「撐下場」，購買腸粉及炒麵等小食，大讚「阿姐好嘢！腸粉好甜」。

帖文獲得大批網民讚好，不少人大讚小店願意為街坊服務實屬難得，事件充滿人情味，「餐廳唔淨係食嘢，有時要食埋人情味」、「老闆好Nice㗎」、「呢檔係好好食」。不過也有網民擔心8號風球下，老闆和員工上班或有危險，提醒要量力而為，「今時唔同往日，現在店開好似是正常，8號風原意叫人留喺安全地方，員工的安全已經係零，人情味唔係咁用」。