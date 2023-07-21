異食癖│9歲女愛吃頭髮　1原因要做7次手術　胃部取出1斤「髮球」

【異食癖】吃頭髮吃到塞住胃部？內地9歲女童有吃頭髮習慣，近數個月來頻密出現腹痛，會伴隨嘔吐、噁心等徵狀，求醫後發現胃部出現由毛髮組成的巨大結石，囤積在胃腔，位處女童食道入口及胃部出口，恐會危及性命。由於家人不想小孩留外科手術傷疤，最終醫生要分開做7次內窺鏡手術，反覆打散逐次取出，前後花了近38小時，最終毛髮結石共重達1斤多，體積有27x17x2厘米，比現存文獻報道的消化內鏡取出的毛發結石要大3倍多。專家指異食癖患者中，吃頭髮的稱作「長髮公主綜合症」，如家長發現孩子有異食行為應盡早求醫。



內地9歲女童胃部囤積大量頭髮，要做7次手術取出。（微博圖片）

浙江大學醫學院附屬第一醫院日前收到特別病例，9歲女童小雅（化名）近幾個月經常出現上腹痛伴隨嘔吐症狀，檢查發現她胃部出現由毛髮結成的巨大結石。內媒報道，小雅住在安徽合肥，今年9月將升小三，她個子偏瘦小。其實父母在3、4年前已留意到她的床單下有一絲絲頭髮，她有時會拿來吃，連老師都發現她有吃頭髮習慣，但就是改不了。

小雅透露，自己在偶然下吞了自己的頭髮，結果愛上了頭髮的味道。父母覺得她長大就能將惡習改掉，而小雅試過吃到腹痛，但吃藥就能紓緩，故未有理會就繼續吃頭髮。

近數幾個月來，小雅腹痛問題加劇，有時會感噁心、乾嘔、胃口變小，而且發育明顯較同齡兒童落後，父母終決定帶她到兒童醫院檢查。醫生照胃鏡發現，小雅的胃被密密麻麻的頭髮填滿，髮絲和食物殘渣混合，變大之餘也囤積到愈來愈實，變成無法消化的「胃石」，壓住胃壁導致胃部多發潰瘍及糜爛性胃炎，會引發明顯的胃痛。

女童胃部有頭髮組成的結石。（微博圖片）

地方醫院建議做外科手術開腹破胃，但家人擔心年紀輕輕就留下手術疤，去多間醫院求助後，最終去到浙大一院。醫生指頭髮結石橫徑10厘米、長徑20厘米，團積在胃腔，在小雅的食道入口及胃部出口，萬一誘發潰瘍穿孔導致腹膜炎就會危性命。

由於女孩頭髮很長，食糜作用下團塊的粘性強得要不斷打散一次一次取出，醫生決定以特殊設備保護消化道，再分多次用胃鏡反復取出，減低消化道黏膜受損。消化內科主診醫生季峰用隨身的簿子記下了7次手術的時間，共花了37小時38分鐘，取出的頭髮結石足足有1斤多重，髮團體積有27x17x2厘米，比現存文獻報道的消化內鏡取出的毛發結石要大3倍多。

醫生分開了7次完成手術，花了近38小時。（微博圖片）

院方的精神衛生專家指，異食癖患者中，部分人愛吃石塊、紙、樹皮，而食毛癖被醫學界稱作「長髮公主綜合症」（拉龐澤爾氏綜合症）。兒童異食癖常見成因是缺鐵、缺鋅等微量元素，只要適當服用補充劑可快速康復，但如果涉及精神因素，如焦慮、緊張、自閉及精神分裂等，會視吃異物來釋放壓力的手段，故要先解決心理問題，否則很大機會復發。

院方強調，有家長發現兒童有異食情況會以打罵方式糾正，有機會令兒童轉而隱藏異食行為，故家長老師應加強關注兒童的生活習慣及心理變化，如發現異食行為應及早求醫。

（綜合）