美女「不想努力」求包養　嫁乾爹獲贈跑車豪宅　爽呼：錢買到愛情

有人說錢買不到快樂，但有人稱「錢可以買到愛情」！馬來西亞有美女透過約會平台結識富有「乾爹」（Sugar Daddy）求包養，最後更嫁給對方。該名「乾爹」出手闊綽，婚後不但贈予她豪宅與超級跑車，更每月給她1萬令吉（約1.7萬港元）零用錢。美女如今生活無憂，更大方發表愛情可以用錢買到的看法，惹來網民哄動。



馬來西亞有美女嫁給「乾爹」後，獲贈豪宅與超級跑車。（@koocester / IG截圖）

綜合外媒報道，馬來西亞專門街拍名車的網紅Koocester在吉隆坡街頭見到1輛價值逾170萬令吉（約290萬港元）的超級跑車「麥拉倫720S」（Mclaren 720S），1名全身名牌、穿粉紅色連衣裙的年輕美女從司機位走下來。Koocester出於好奇上前詢問她從事什麼工作才能買到這輛跑車，而女子亦不扭捏，大方承認「我嫁給了1個非常非常富有的人」，而跑車就是丈夫送贈的禮物。

女子表示，她透過約會平台尋找「乾爹」包養，2人發展順利，最終她嫁給對方。她直認因為不想努力工作，所以日常生活完全靠「乾爹」資助。婚後，她獲贈豪宅與名車，每月還有1萬令吉（約1.7萬港元）零用錢。最後，她還對着鏡頭開心表示「金錢可以買到愛錢」。

Koocester將影片分享到社交平台後，在網上引起極大迴響，有網民讚揚女子直率爽快，「直接承認喜歡錢也沒什麼不對」、「至少她很誠實，沒有逃避問題」、「大多數人都會羨慕她，我也想要一個這樣的『乾媽』」；但也有人不看好她和「乾爹」的婚姻，「這女孩還炫耀『愛情可以用錢買到』，她乾爹其實是在用錢買她的青春、美貌和身材」、「到她不再青春就知道了」、「金錢可以買到愛情，但買不到幸福」。不過亦有人質疑事件真偽，懷疑是擺拍博點擊。

（綜合）