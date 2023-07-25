酥皮咬開竟是「蟑螂濃湯」！餐廳原鍋不換咁處理　食客：有夠反胃

飲湯見到有原隻蟑螂屍體！台灣有女生日前到新北市的牛排館慶祝家人生日，喝酥皮濃湯時驚覺有蟑螂屍體趴在酥皮上，觸鬚浸湯，向侍應查詢時，對方只說免收服務費，更反問：「不然你覺得怎樣處理才好？」而且整鍋湯也沒有換走，其他食客並不知情，結帳時職員的回應，更令她覺得不是單一事件。當地衞生局到店調查，稱若發現有衛生問題，如限期內未改善，將罰款6萬至2億元新台幣（約1.5萬至5,100萬港元）。



台女上傳照片，顯示有蟑螂屍體在酥皮之上，觸鬚還浸湯。（Dcard圖片）

台女在Dcard討論區大呻，日前家人生日，哥哥選了新北市樹林區的連鎖牛排館用餐，更是「排隊名店」，惟哥哥拿酥皮濃湯回座位品嚐時，「咬了幾口覺得奇怪，結果是蟑螂」，差點就吃下肚，阿姨剛好也拿了酥皮濃湯回來，見狀馬上不敢喝。

照片所見，在酥皮濃湯內，有1隻完整蟑螂屍體趴在酥皮之上，觸鬚還浸入湯中。他們叫侍應過來確認，「（對方）第一時間沒有道歉，後來服務人員拿走碗盤也沒給個說法，第三次來才說免服務費」。

爸爸認為對方沒誠意，台女澄清家人不是缺這點小錢，「只是單純覺得沒有誠意」，侍應卻反問：「不然你覺得怎樣處理才好？」一家人留意到侍應從頭到尾沒替換過那鍋濃湯，其他客人均不知情。

台女的哥哥及阿姨都拍下照片，兩人都曾拿過酥皮濃湯。（Dcard圖片）

結帳時阿姨向職員抱怨「今天生日遇到這種事情，心情很不好」，台女聽家人轉述，當時職員回應「不好意思，有跟店員講過多注意了，但他們還是一樣」，樓主驚覺言下之意，「所以這代表不只發生一次嗎，真的超可怕」。她坦言那間牛排館味道其實不錯，但回想起小強「有夠反胃」、「如果把食安跟服務列入考量真的是先不要」、「我覺得比較傻眼的是沒有整鍋換掉，天知道還有沒有人跟我哥一樣衰去咬到蟑螂」。

網民認為事件太誇張，「要叫經理出來，服務生反而希望客人愈少愈好呀」、「態度超差，而且衛生真的堪憂」，建議台女向衞生局反映。

台媒報道，新北衞生局接報後緊急派員到餐廳調查，如發現有衛生欠佳情況，會要求在限期前完成改正，經復查不及格的話，將處以6萬至2億元新台幣的罰款，並表示會加強稽查。涉事的牛排館拒絕回應事件。

（綜合）