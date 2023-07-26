分居治百病？人妻為買樓住夫家　爆婆熄問題勁慘：不要跟公婆住！

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，既然你都聽過「分居治百病」的道理，那麼，我們今天就來談談別的議題。事實上，跟公婆一起住，確實是婚姻中數一數二的鬼故事，固然有「視媳如命」的婆婆，但通常我沒那種命啊，她沒道理愛上我，兒子與婆婆哪！是一國的。

你也知道，如果一個O型血的人，被輸入A型或者B型血，免疫系統就會攻擊從未見過的A或B型抗原。這種免疫攻擊，就會造成紅細胞破裂等不良輸血反應，嚴重時會有生命危險。況且，往後要是離婚，光是「變動最小原則」，公婆與老公聯合把你趕出去，留下小孩在婆家，你就會在監護權的訴訟裡，一敗塗地。

經濟問題？老公沒錢啊！

他沒錢，你可以有錢啊！你們都沒錢，那結婚的風險也太高，結婚，就是到處都需要錢，沒有兩個人在一起比較省這種事。這還不只是錢的問題，光是情緒勞動，就會讓你懷念單身。況且，同住就不用給孝親費嗎？你們好意思不付水電費、伙食費嗎？家裡冷氣壞了，你們能不修嗎？租房子，你還可以光著屁股翹著二郎腿，看著任英雄、李燦元、PSY、金宇彬、申敏兒、金憓秀、劉在錫，與公婆同住，錢沒省到，人已經得道。

台人妻為了儘早儲錢而與公婆同住，最後出現婆媳問題。（《BB來了》劇照）

存錢買房子？一年存24萬，你知道有多難？就算存了10年，你也只能買到新北市的廁所，這有多悲催，我們都知道。

重點是，搬出來了，你難過了，因為你不忍心看到老公成為夾心餅乾。

其實，這種心態，反映出你是個善良體貼的老婆。但是，這是不是你該負責的議題呢？當然不是。原因有兩個：

第一，你的隊友之所以支持你，肯定是他受夠了。父母的議題，對他而言，是冰凍三尺，絕對不是只有你跟公婆的衝突，就讓他願意義無反顧。沒有你，他還是有很大可能會選擇搬家。或許，你跟公婆之間的問題是導火線，但火藥早就在那裡，你就算妥協，他也不見得願意接受。

台人妻因為發生婆媳問題，為了丈夫成夾心人而難過。（《BB來了》劇照）

其次，每個人都應該要設立界線。現在的問題，是對方踩到你的界線。法律上，他們原本就只是你的姻親，並不是你的血親。血緣勒索已經夠暴力，你原本也就不需要接受這樣的姻親勒索，而你先生不論拒絕、接受，都是他自己的議題與界線，他選擇了跟你站在同一陣線，那是他的決定，你可以因為這樣更愛他，但是沒必要為了他的選擇而覺得愧疚，因為現在這樣的狀況，並不是你的原因。他或許只是受不了累積下來的過往而已。

為了老婆不要父母？沒有老婆，他也不見得就要父母啊！

每個人的選擇，都有他的原因，放寬心好好過生活，別為了無名的罪惡感而讓自己焦慮。最後，呼應你的呼籲，「真的真的真的不要跟公婆住」。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）