日妞整容級化妝7步驟！單眼皮、扁鼻黃面婆　變大眼鄰家女超犯規

隨著韓系妝容的崛起，大家是不是都快忘記，其實日本人也很會化妝了呢？



今天就來為各位介紹日本YOUTUBER足の裏さん，憑著超強的整容級化妝技巧而擁有多達43萬追蹤人數。現在就讓我們跟著他一步步從大素顏到全妝，掌握整容級化妝術吧！

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Step1. 自臉部保濕

在開始化妝之前，保濕非常重要！足の裏さん分享自己會先以化妝棉沾化妝水拍打雙臉，抹完乳液後接著再用手部溫度讓水分可以鎖在肌膚裡面，這樣等等上妝時才會夠服貼。

Step2. 完成底妝與眉毛

想要完成詐欺系妝容，最重要的就是遮瑕力要夠才能讓肌膚看起來完美無瑕。所以可以選擇高遮瑕度的氣墊粉餅或者粉底液來做打底。接著眼下黑眼圈的部分也要記得遮瑕，這樣氣色看起來才會好。然後再依照自己的眉型來畫出眉毛，最重要的是要記住眉尾不能低於眉頭，這樣才會看起來有精神哦！

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Step3. 打亮與鼻影很重要

詐欺系妝容重要的一個環節就是，打亮與陰影非常重要！像是可以在鼻翼兩處畫上應影，看起來鼻子會看起來更細長。另外一個小秘訣就是，可以在額頭前保留一個圓圈區塊，旁邊兩次刷上陰影，就可以讓額頭變得更圓潤。

Step4. 畫上胭脂與唇膏

接著在臉頰兩處刷上胭脂（腮紅），然後側邊刷上陰影就可以讓臉型變得更加立體。最後選擇跟胭脂差不多色號的唇膏（口紅）來塗抹，就可以打造更有一致性的妝容！這裡有個小秘訣就是，可以先用唇膏打底保濕，然後用紙巾擦掉多餘的水分，再上唇膏就會更服貼。

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Step5. 臥蠶很重要

說到日系怎麼能不畫上臥蠶（淚袋）呢！在眼窩還有下眼瞼處畫上亮亮的眼袋，可以給人溫柔無害的氣息。如果想要增加可愛的氛圍的話，就可以把臥蠶化的寬一點，這樣看起來會變得更年輕活潑的感覺。

Step6. 雙眼皮貼很重要

眼影的部分則是建議選擇大地色系，或者溫柔色系來使用，這樣可以讓整體妝容變得更有親和力。而詐欺系妝容最重要的環節，就是利用雙眼皮貼把眼睛變得更大！如果找不適合的雙眼皮貼，也可以選擇透氣膠帶來做剪貼，接著畫上眼影還有貼上假睫毛，就能營造出自然的妝感。

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Step7. 眼線畫好畫滿

詐欺系妝容最重要的是除了跟素顏時長的完全不一樣之外，自然又無害的感覺也很重要！所以在眼線的選擇上，建議不要選擇純黑的眼線筆，可以選擇深咖啡色或者灰色，把假睫毛與睫毛之間的空隙填滿，這樣柔和又不會銳利的眼神就出來啦！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】