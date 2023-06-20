面相欠福氣能透過整容改運嗎？微整形改善散財鼻、孤苦無依凹面頰

常聽到一句話「你看起來很好命」，長相跟命運，真的大有關係？



「面相學」從以前流傳至今，一直都相當受到重視，許多人相信面相好壞會影響人的運勢，但若天生注定的塌鼻子、法令紋、木偶紋，一些臉上的小缺失，真的能透過醫美微整來改變運勢嗎？台灣命理老師李玉珮就直言：「透過小改變，的確能帶來好運！」

可以透過微整形改善的3個部位，你相信改善外觀從而改變命運嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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兩頰凹陷晚年堪憂！蘋果肌微整這樣做

臉頰也就是蘋果肌的位置，通常兩頰澎潤、飽滿、氣色好，看起來就會神采奕奕、讓別人覺得好命。李玉珮老師說：「兩頰凹陷較沒有晚年運，老來孤單、晚輩不理睬；若是公司的營運者或高階主管，兩頰代表著部屬運，在職場上是否擁有豐沛的人力資源可運用。」

蘋果肌凹陷改善：王朝輝醫生建議，這部位凹陷大多是因為膠原蛋白流失，可以用填補的方式進行，但有些人填補後改善的幅度不大，就可能是韌帶鬆弛導致肌底沒有支撐力，這時採用「結構式線性拉提」，將底下的組織往上拉，上方再進行填補，就能呈現蘋果肌緊緻飽滿又自然的視覺效果。

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眉骨凹陷沒貴人運！額頭美化這樣救

眉骨凹陷意味著不論是長輩或平輩，都較無貴人運，天庭飽滿的人，不管在生活或職場上總是如魚得水，又高又廣的額頭能增添自己的貴人運勢！而額頭兩側太陽穴，也是俗稱的夫妻宮，若希望再提升人際關係、增進情感，就不能呈現凹陷又亂紋的狀態，不僅顯老運勢也不好！

額頭美化這樣做：王朝輝醫生建議，想要有平滑無亂紋的額頭，可以選擇施打肉毒桿菌，若要看起來飽滿圓潤，則可選擇以注射填補方式。太陽穴凹陷則可注射玻尿酸，或選擇自體脂肪的填補都是不錯的方式。

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鼻子與財富大有關係！醫生曝醫美微調正確觀念

命理老師李玉珮表示，鼻子象徵財運，鼻孔絕對不能外露，鼻樑也不能歪斜，若有以上現象，代表著散財、財富不容易累積，若鼻樑到鼻翼是豐隆挺直，則代表守財得力。

鼻子美觀這樣做：王朝輝醫生建議，鼻子若有點偏斜或偏軸，臉部整體看起來就會歪斜失衡，可利用填充物修飾鼻子線條歪曲或不順的地方，但最重要的是，五官講求的是平衡，施作任何醫美療程一定要諮詢有信譽的診所或所信任的專業醫生做整體性評估。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】

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